Autoroolis mobiiliga tegelemine on muutumas aina ohtlikumaks

Põhja prefektuuri liikluspolitsei viib nädalavahetusel läbi tõhustatud liiklusjärelevalvet, kus lisaks joobes juhtidele ning kiiruseületajatele on tähelepanu all ka kõik autoroolis mobiiltelefoniga tegutsejad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuu esimesel ehk palgapäevajärgsel reede õhtul Tallinnas kinni peetud autojuhtidel tuli puhuda alkomeetrisse ning esimene tund aega oli paljutõotav, sest kõik autojuhid olid kained.

"See õhtu nii roosiline ei olnud meie jaoks, kahjuks. Harjumaal avastati kaks alkoholi tarvitanud juhti, kaks narkojoobes juhti ja üks naisterahvas kahjuks oli ka kriminaalses joobes ja tema me toimetasime sündmuskohalt kohe arestimajja," selgitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Marek Vähi.

Sel aastal on alkoholi tarvitanud juhte tabatud kokku 6018, neist 238 olid narkojoobes. Ka narkojoobe äratundmisele ja tuvastamisele paneb politsei nii koolitustel kui ka liiklusjärelevalves järjest rohkem rõhku.

Kahtlane juht, kes alkomeetrisse puhudes justkui kaineks tuleks tunnistada, võib olla üsna kindel, et politsei kontrollib tema vererõhku, pupille ning teeb vajadusel ka narkotesti.

Aga reede õhtu tõi ka ohtralt kiiruseületajaid. Üks neist vajutas gaasi koguni nii raskelt, et politseinikud mõõtsid auto kiiruseks 170 kilomeetrit tunnis.

Liiklusõnnetuste statistika, kus näiteks tagant otsasõitude arv on hüppeliselt kasvanud, sunnib politseid tegelema intensiivselt nende autojuhtidega, kes roolis olles ka kõike muud teevad.

"Pilt on selline, et ega meil kellelgi väga täpset statistikat ju ei ole, et palju on hukkunuid läbi kõrvaliste tegevuste, aga politsei on oma tegevused ka sinna suunanud ja iganädalaselt tegeleme juhtidega, kes räägivad mobiiltelefoniga. Kui me eravärvides sõidukitega ringi liigume, siis rääkimine on üks asi, aga paljud saadavad Facebookis sõnumeid ja lihtsalt sõnumeid, vaatavad pilte ja nii edasi. Selge see, et see on veel kordades ohtlikum kui telefoniga rääkimine," ütles Vähi.

Seda tõestavad ka numbrid. Kui 2014. aastal said karistada 810 autojuhti, kes panid telefonile suuremat rõhku kui autojuhtimisele, siis sel aastal on selliseid juhte juba 2518.

Telefoniga rääkimine autoroolis toob Vähi sõnul 200 eurot trahvi. Liiklusohtliku olukorra puhul maksab see 400 eurot ning seda kõike juhul, kui see pole maksnud kellegi elu.