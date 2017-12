ERR Riias: Läti helilooja lõi Balti riikide auks oratooriumi

"Meil on suurepärane kirjanik Guntars Godinš, kes on nagu kultuurisild Eesti ja Läti vahel. Tema aitas mind ja soovitas paljude autorite loomingut," selgitas helilooja Arturs Maskats.

"Arturs Maskats on päris hästi Paul-Eerik Rummo luulet muusikasse pannud ja seal on kindlasti salapära ja müstika, mis luuletuseski," rääkis Kalkun.

Läti heliloojal Arturs Maskatsil on valminud kolmest Balti riigist jutustav oratoorium "Balti laul" ning laupäeva õhtul kanti see Riia Suure Gildi saalis esimest korda ette. Muusikateoses on kasutatud kolme riigi kirjanike loomingut, mida iga maa solist esitab oma emakeeles.

