Fotod ja video: riigijuhid külastasid õppust Okas

Pärastlõunal Sirgala harjutusalale saabunud president, kaitseminister ja kaitseväe juhataja jälgisid muuhulgas 120mm miinipildujate laskeharjutust, NATO lahingugrupi soomustehnika demonstratsiooni ning vestlesid õppusel osalevate reservväelastega.

Peaminister Jüri Ratas külastas Sirgala harjutusvälja ja kohtus seal väljaõppel viibivate reservväelastega laupäeva hommikul.

Kaljulaidi sõnul on lisaõppekogunemised vajalikud selleks, et kaitsevägi oleks ohu korral võitlusvõimeline.

"Meil on reservarmee. Ja kui meil on reservarmee, siis me peame regulaarselt harjutama seda, kuidas me kokku tuleme ja kui hästi me suudame formeeruda," ütles ta.

Terrase sõnul on õppus kulgenud ootuspäraselt. "Hoolimata välkõppuse eripärast tulenevast vähesest ettevalmistusajast, on reservväelaste väljaõpe aktiivne ning loodetavasti kõigile osalejatele ka huvitav. Kõige olulisemaks lüliks väljaõppe õnnestumise juures on aktiivsed reservväelased ise ning seetõttu väärivad kõik õppusele tulnud tunnustust," ütles Terras.

Õppus Okas 2017 kestab pühapäevani, mil Jõhvi linnakusse kutsutud 13. jalaväepataljoni enam kui 500 reservväelast tagastavad oma varustuse ja relvad ning suunduvad tagasi koju.

Lisaõppekogunemisest Okas võtavad osa ka 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljon ja NATO Eestis paiknev lahingugrupp.

Okase eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelase kogunemiseni.

Lisaõppekogunemine toimub teist aastat järjest - esimene toimus eelmise aasta 2. detsembrist 5 detsembrini, mil teenistusse kutsuti üle 300 reservväelase ja kaitseliitlase Põhja- ning Lõuna-Eestis.

Valitsuse 6. detsembri otsusega kutsuti lisaõppekogunemise Okas 2017 raames 10. detsembrini teenistusse 669 1. jalaväebrigaadi 13. jalaväepataljoni reservväelast.