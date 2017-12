Liibüa ja Itaalia ühendavad jõud inimkaubitsejate vastu

Ta ütles, et Kesk-Euroopa riigid eraldavad Liibüale nädala jooksul 35 miljonit eurot, et toetada selle Põhja-Aafrika riigi rändevastaseid jõupingutusi.

Minniti kiitis Liibüa jõupingutusi migrantide päästmisel tundetute inimsmugeldajate küüsist, kuid rõhutas, et riigi lõunapiiride jälgimisel on vaja rohkem koostööd.

Sarraj ütles neljapäeval, et migrantide hulk tema riigis on vapustav. "Me räägime umbes 500 000 migrandist väljaspool kinnipidamiskeskusi ja 20 000 siseministeeriumi hallatavas 42 keskuses."

