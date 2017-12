Kuu eest terveks ravitud merikotkas on taas pliimürgistuse tõttu rakes seisus

Veidi enam kui kuu aega tagasi ravisid maaülikooli loomaarstid terveks merikotka, kes lasti Pärnumaal ka vabadusse. Nüüd on sama lind jälle arstide hoole all, põhjuseks pliimürgistus. Linnu tervislik seisukord on kriitiline.

Kui noor merikotkas esmakordselt leiti, oli ta parasiite täis ja paljud tema suled olid murdunud. Kotkas raviti maaülikoolis terveks ja lasti novembri alguses loodusesse tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle nädala alguses leiti sama lind aga ühe puuriida otsas istumas, märja ja jõuetuna. Seejärel toimetati ta tagasi maaülikooli, kus selgus, et lind on looduses viibitud kuu jooksul saanud raske pliimürgistuse. Ilmselt oli kotkas söönud mõnd jahimeeste poolt loodusesse jäetud ulukit, kes oli maha lastud pliikuule kasutades.

"Antud linnul on väga halb seis. Ta verenäitajad on alla igasugust arvestust. Me peame jälgima, et võib-olla mingi hetk me peame lõpetama ravi ja võib-olla ta hoopis eutaneerima, kui ta ise vahepeal ära ei sure. Tõesti, ta on ka saanud vereülekannet, aga praegusel hetkel, nende päevade jooksul, mis ta on ravil olnud, mingisuguseid suuri edusamme küll ei ole olnud," tõdes maaülikooli doktorant Madis Leivits.

Perfektset ravi selliseks puhuks Leivitsa sõnul ei olegi. Loomaarstid teevad kõik endast oleneva ja ravi võtab tihti aega mitu kuud, kuid ei pruugi siiski edu tuua.

Aastas satub kliinikusse umbes paarkümmend pliimürgistuse saanud lindu.

"See on ainult jäämäe tipp. Me tegelikult ei tea, mis on number, millega me peaksime seda korrutama. Iseenesest merikotka populatsioonil läheb ju hästi, aga probleem on selles, et pliimürgistuse surm on väga piinarikas," rääkis Leivits.

Ometi on pliimürgistus üks levinumaid kotkaste surmapõhjuseid.

"Kuna on olemas alternatiivid pliid mittesisaldavate laskemoonade näol, mis on sama efektiivsed, siis on ainus küsimus, kas me tahame kasutada neid mürgiseid asju või me kasutame natuke kallimat moona, mis on ohutu nii keskkonnale, meie enda tervisele kui ka loomadele," arutles Leivits.

Merikotka saatus selgub lähima paari nädala jooksul.