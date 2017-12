Washington Posti ajakirjanik vabandas Trumpi ees

Väljaande ajakirjanik Dave Weigel postitas Trumpi Floridas korraldatud toetajate kogunemisest foto tühjast saalist, mis oli tehtud tunde enne ürituse algust.

"Washington Posti Dave Weigel postitas foto tühjast saalist, mis oli tehtud tunde enne algust. Tuhanded inimesed on praegu väljas. Täiesti täiskiilutud saal, keegi ei pääse sisse. Nõuan vabandamist valeuudiste WaPo-lt," kirjutas Trump Twitteris.

"Loomulikult ma vabandan," kirjutas Weigel vastu.

Weigel selgitas, et oli olukorrast valesti aru saanud ja kui üks teine ajakirjanik juhtis sellele tähelepanu, siis kustutas ta foto.

Sure thing: I apologize. I deleted the photo after @dmartosko told me I'd gotten it wrong. Was confused by the image of you walking in the bottom right corner. https://t.co/fQY7GMNSaD

USA valijatest pea poolte hinnangul toodab meedia president Donald Trumpi ja tema administratsiooni kohta valeuudiseid, selgus oktoobris võrgulehe Politico tellitud küsitlusest.

Vastanud ameeriklastest 48 oli veendumusel, et meedia avaldab Trumpi kohta võltsuudiseid. Vaid 37 protsenti usaldas Trumpi tegemiste kajastamist meedias ja 17 ei olnud asjas kindlad. Eriti usuvad meedia valelikust vabariiklastest valijad ja need, kes on presidendi tööga rahul. Küsitlusele vastas oktoobrikuus 2000 valimisõigusega ameeriklast.

Väga paljud USA mõjukad meediakanalid asusid presidendivalimiste kampaania ajal varjamatult ja jõuliselt toetama Hillary Clintoni. Trump ise esineb pidevalt avaldustega, milledes süüdistab USA meediat kallutatuses.

.@daveweigel of the Washington Post just admitted that his picture was a FAKE (fraud?) showing an almost empty arena last night for my speech in Pensacola when, in fact, he knew the arena was packed (as shown also on T.V.). FAKE NEWS, he should be fired.