Ott Lumi: Poliitilise kodusõja koreograafia

Reformierakond on tundunud aastaid aastaid partei, kus ei toimu mingeid märkimisväärseid siseheitlusi. Kuluaarides kostub juba ammu, et Refomis katel keeb kõrgel temperatuuril. Sel nädalal lõpuks see juhtus - Kallas tõmbas tikku, Pevkur kallas bensiini peale.

Miks nii? Sellele küsimusele vastamiseks tuleb esmalt ajaloolises perspektiivis eristada niiöelda Kallase ja Ansipi aega.

Kallase aegne Reformierakond, mis kasvas välja Maksumaksjate Klubist, oli eeskätt ideoloogiline rühmitus. Õigel reformierakondlasel oli öökapi peal Hayeki või Friedmani raamat, ta uskus liberalismi aateid ja vaateid. Kallase perioodi partei oli pigem kogudus, kus kindlasti olid omad intriigid olemas, kuid seda sellisel kujul, et me vaevalt kuulsime. Oli üks tuumik, üks ideoloogia ja üks liider.

See muutus Ansip võimuperioodil. Siis tegi erakond strateegilise valiku ja hakkas muutuma “kõigile midagi” rahvaparteiks.

Pikk võimuperiood muutis parteid ideeliselt üha paindlikumaks, erakond bürokatiseerus. Inimesi liitis võim ja sellega kaasnenud stabiilsus. See köitis partei eliiti, ühtlasi suretas tema vaimset erksust.

On loomulik, et pärast võimult kukkumist oli Reformierakond kui kollektiivne peata kana.

Jah, loomulikult oli ja on säilinud erakonna tuntud toetus, sest valijal puudus alternatiiv. Refomierakonnal on jätkuvalt veel väga tõhus organisatsioon ja Eesti pikim poliikute pink. Kadunud on aga kõigi nende aastatega visioon Eesti jaoks ja sära silmis tuhmunud. Kas näiteks Reformierakonnalt on olnud viimase aasta jooksul mõni uus idee?

Elu näitab, kas Reformierakond leiab endas jõudu uuesti defineerida Eesti jaoks töötav kurss nii nagu peaministriparteile kohane.

Hetkel on aga põnev jälgida sisemist võitlust Reformierakonnas. Olgugi, et Reformierakonnal on tänaseks juba kaks 12 000 liiget, on see erakond loomult ja struktuurilt suhteliselt eliidi keskne. Selles ei ole mitte midagi halba (vähemalt minu jaoks), vastupidi, see muudab selle hõlpsalt juhitavaks ja vajalike poliitiliste manöövrite tegemise lihtsaks.

Võtame kasvõi erinevaid valitsuskriisid viimase 15 aasta jooksul, mida alati on domineerinud Reformierakond ja mille kogu saldo on umbes 10:1.

Tahtes ennustada, kuidas lõpeb siseheitlus Reformierakonnas, võiksime vaadata partei eliidiga seotud tegureid, mis reeglina sellistes situatsioonides asju määravad. Esimene küsimus on, kes kontrollib erakonna tuumikut. Erakonna tuumiku all ei mõtle ma formaalseid juhtorganeid. Ma defineeriks erakonna tuumikut hoopis laiemalt. Need on inimesed, kelle puhul erakond tajub, et poliitilised liidrid on ajalooliselt erakonna edus suurt rolli mänginud ja kellega on võimalus uuesti õnnestuda. Siia võivad kuuluda endiselt erakonna esimehed, noorte liidrid või ka näiteks erakonnaga seotud mõtlejad, muude valdkondade liidrid jne.

Ma ütleksin, et suuremate Eesti parteide puhul on see ring inimesi ca viiekümnepealine. Kui parteis tekib konflikt, siis on nende inimeste poolehoiu hoidmine või võitmine primaarne.

Sellises tüliolukorras nagu Reformierakonnas hetkel, on teine võtmeküsimus väga lihtne: milline liider pakub kõige atraktiivsema plaani edasiseks? Ja ma ei räägi mitte mingist parteisisesest visioonist, vaid riigi juhtimise plaanist. Opositisioonis on see ekstra tähtis. Kõik mõistavad et sellest sõltub nende edasine saatus, eriti on see nii partei eliidi jaoks, kes on harjunud olema võimupositsioonidel.

Kolmas väga faktor partei tuumikule on võimuvisioon ehk plaan sellest kellega koos on valitseda. See, kes suudab usutavalt seda kuvada, võidab erakonna eliidi usalduse.

Koaliseerumisvõime on tuumiku jaoks isegi olulisem kui protsent häältest valimistel.

Kujutan ette, et nii erakonna piirkonnad kui keskaparaat jälgivad praegu väga pingsalt mängu Reformierakonna sees. Suur osa neist tõotavad truudust igale vähegi tõsiseltvõetavalt leerile, joondudes õigel hetkel võitja taha, sest aparaadi inimesed tahavad teha karjääri ja piirkonnad otsivad oma esindajatele parimaid võimalusi saada riigikokku või ka omavalitsustele finantsvahendeid.

Kokkuvõttes on väga huvitav jälgida sisetüli erakonnas, kelle sisekultuur on olnud seni selline, kus eliit lämmatab tülid eos, kas siis läbi ideoloogia kontrolli või läbi võimu.

"Kodusõjas surma ei saa" laulab Hardi Volmer. Selles võib saada. Tundub, et asi on tõsine.