Reformierakond ostab kommunikatsioonisuhete teenust sisse ettevõttelt Agenda PR, millele tasutakse teenuse osutamise eest 6000 eurot kuus. Delfi andmetel ei tegele Agenda PR mitte terve Reformierakonnaga, vaid pelgalt esimehe Hanno Pevkuri maine kujundamisega.

Küsimusele, kas kommunikatsioonibüroo pühendub ainult erakonna juhi abistamisele, jättis erakonna peasekretär Tõnis Kõiv esialgu otsesõnu vastamata.

"Reformierakonnal on läbi aegade olnud kasutada lisaks oma töötajatele väline strateegilise kommunikatsiooni partner, alates kevadest Agenda, varasemalt Miltton, Meta, Powerhouse jt," selgitas Kõiv ja lisas, et kommunikatsioonipartner annab nõu, kuidas parimal moel viia inimesteni liberaalsest maailmavaatest ideid.

Samuti ei vastanud Kõiv, kas kulude suuruseks nimetatud 6000 eurot on tõene või mitte.

Hiljem, pärast loo avaldamist, lisas Kõiv, et kommunikatsioonipartner annab nõu erakonnakeskselt, mitte juhikeskselt. "Samas on loomulikult juht üks esikõnelejatest, aga mitte kunagi ainus kõneleja. Seega ei saa väita, et strateegilise kommunikatsiooni nõu on suunatud ainult juhile, ta ei ole seda." kinnitas Kõiv.

Reformierakonna pressiesindaja Ave Tampere selgitas ERR-ile, et väide Pevkuri mainekampaania asjus ei pea paika.

"Väide, et Agenda PR tegeleb Hanno Pevkuri mainekampaaniaga, ei vasta tõele. Koostöö eesmärk Agendaga on anda laiemalt kogu erakonna poliitilise ja strateegilise kommunikatsiooni nõu," märkis ta.