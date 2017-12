Ahto Lobjakas märkis Raadio 2 saates "Olukorrast riigis", et toolide mäng Reformierakonnas on käinud juba viimased kolm aastat, kui mitte rohkem.

"Alates sellest ajast, kui Andrus Ansip hakkas ohje üle andma. See on käinud sellises polkarütmis, mis omandab üha suuremat kiirust, nagu mingi enesehävitusmehhanism mõne kosmosejaama pardal," ütles Lobjakas ja lisas, et nüüd valitakse Reformierakonnas juba iga aasta uut juhti.

"Nüüd on Pevkur teatanud, et sisevalimiste idee on hea ja korraldada võiks need juba jaanuari kuus. Seni on mässuliste leerist kostnud infot, et korralda võiks need mais või juunis. Kõik on lahtine, väljaarvatud fakt, et erakorralised juhi valimised Reformierakonnas tulevad," ütles ta.

Lobjaka hinnangul on tegemist kaotajate karusselliga, kus ühtegi võitjat praktiliselt valida ei ole. "Või määrimata renomeega inimest, väljaarvatud Kaja Kallas, kelle taga on aga kardetavasti Kristen Michali vari," nentis ta.

Karnau sõnul on Reformierakonna juhatuses 15 inimest ja selleks, et nüüd emb-kumb ettepanek peale jääks ehk Hanno Pevkuri ettepanek korraldada valimised jaanuaris ja ebamäärasem ettepanek, mis ütleb, et pole vaja kiirustada ja teeme suvel, nagu soovis erakonna auesimees ja Viimsi vallavanem Siim Kallas.

"Kui nende 15 inimese hulgas arvestust teha, siis vähemalt kuus inimest juhatusest on seda meelt, et valimisi ei peaks tegema jaanuaris. Võimaik, et ma eksin. Aga kuus vähemalt nende väljaütlemiste järgi, mis sel nädalal on olnud," märkis Karnau.

Karnau järeldas, et selleks, et Pevkur võiks end lõplikult kaotajaks lugeda, peab veel vähemalt kaks inimest ära räägitama.

"Pevkuri enda võimalused on siis umbes sama suured. Tema kindlaid pooldajaid on juhatuses vähemalt neli. Eelolevate nädalate jooksul saab olema tihe läbirääkimine, et kumb pool juhatusest peale jääb. Kui see otsus enne jõule juhatuses tuleb ja valimised jaanuaris ei toimu, siis Hanno Pevkur võib end juba endiseks esimeheks pidada, sest sisuliselt on tegemist tema üle käiva usaldushääletusega," arvas Karnau.

Lobjaka arvates ei pruugi see, et valimisi ei tule jaanuaris, automaatselt tähendada, et Pevkur ei võiks ka tuleva aasta juunikuus hea tulemuse teha.

"Ärgem unustagem, et juhi valib erakonna üldkogu, erakonnas on 12 000 liiget, üldkogule tuleb väga palju inimesi. See on hoopis laiem väli ning mis siin juhtuma hakkab sõltub osaliselt ainult sellest, mis on nende valimiste ajastus ja loomulikult Kaja Kallase ja teiste võimalike pretendentide probleem. Jaanuariga on see, et neil puudub aeg nendeks valimisteks valmistuda," ütles Lobjakas.

Lobjaka sõnul ei ole veel ka teada, kes Pevkurile väljakutse esitab ja sellepärast ta kutsubki seda kaotajate karusselliks.

"Reformierakonnas selguvad juhikandidaadid viimasel minutil ja taandavad end viimasel minutil ehk see protsess on pea peale pandud, mis tähendab, et siseelu on seal kaugel tervest," nentis ta.

Karnau sõnul on ju pevkurile kinda viskaja teada, see on Kristen Michal.