Davis: kui kaubanduslepet ei tule, siis London lahkumisarvet ei maksa

"Leppeta jäämine tähendab, et me (lahkumisarve) raha ei maksa," ütles Davis Briti ringhäälingule BBC.

"See on seotud tulemustega. See on seotud rakendamisperioodi saamisega, see on seotud tulemusega kaubanduses," ütles Davis.

"Number 10 (Downing Street) on seda selgelt öelnud, seega pole see tegelikult midagi uut," ütles Davis, viidates Briti peaministri kontorit võõrustavale aadressile.

Reedel sõlmitud esialgse kokkuleppe alusel maksab Suurbritannia EL-i eelarves ette nähtud kohustuste katmiseks 40-45 miljardit eurot. Lisaks lepiti kokku EL-i kodanike õigustes Brexiti-järgses Suurbritannias ja vastupidi ning Iirimaad ja Põhja-Iirimaad eraldava piiri staatuses.

Sellega lõppes kõneluste esimene etapp ning ees seisavad kaubandusleppe kõnelused.

Davise avaldus on vastuolus Briti rahandusministri Philip Hammondi seisukohaga.

Hammond ütles kolmapäeval, et riik tasub arve kõneluste tulemusest hoolimata.

"Nendel kõnelustel pole milleski kokku lepitud, kuniks kõiges on kokku lepitud... Samas tundub mulle mõeldamatu, et astume riigina eemale kohustusest, mida oleme tunnistanud kohustusena," ütles Hammond.

"See pole usutav stsenaarium. Me pole selline riik. Ausalt öeldes ei teeks see meist usutavat partnerit tulevastes rahvusvahelistes lepetes," lisas ta.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja keeldus pühapäeval Davise avaldust kommenteerimast .