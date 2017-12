Video Stockholmi tseremooniast on vaadatav SIIN. Tseremooniat Oslost saab vaadata SIIN.

Rahupreemia üleandmisele Rahvusvahelisele Tuumarelvade Kaotamise Kampaaniale (ICAN) saabusid ametlikest ja mitteametlikest tuumariikidest vaid Venemaa ja Iisraeli suursaadikud. Tuumariigid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa saatsid suursaadikute asemel nende asetäitjad.

ICAN-i hinnangul on "suursaadikute boikott" katse kahandada nende saavutatud rahvusvahelise tuumarelvade keelustamise leppe usaldusväärsust.

USA saatkond Oslos teatas novembri lõpul, et nad leppisid brittide ja prantslastega kokku kõige kõrgemaid diplomaate tseremooniale mitte saata. Saatkonna avalduses lisati, et Washington ei kirjuta leppele alla, sest see ei tee maailma rahumeelsemaks, vaid eirab julgeolekuprobleeme.

NATO võttis teate tuumadesarmeerimisorganisatsioonile ICAN Nobeli rahupreemia määramisest vastu jahedalt ja ütles, et tuumarelvadest vabanemise püüded peavad arvestama maailma julgeolekuolukorra tegelikkusega.

Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja ütles tuumarelvade keelustamise eest võitleva organisatsiooni Nobeli rahupreemiat kommenteerides, et ülemaailmse julgeoleku seisukohast "ei ole tuumatasakaalule alternatiivi".

"President Vladimir Putin on rääkinud korduvalt tuumatasakaalu tähtsusest ning et globaalse julgeoleku ja stabiilsuse seisukohast ei ole sellele alternatiivi," ütles pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele.

Ta kinnitas aga, et Venemaa seisab aktiivselt tuumarelva leviku tõkestamise eest.

"Venemaa on tuumaklubi vastutustundlik liige," ütles ta ja lisas, et Nobeli komitee otsust tuleb austada.

Nobeli kirjanduspreemiat välja andvat Rootsi Akadeemiat raputab samal ajal uus ahistamisskandaal, sest mitmed akadeemia liikmed, nende abikaasad ja tütred süüdistavad akadeemiaga tihedalt seotud meest seksuaalses väärkohtlemises.

Päevaleht Dagens Nyheter avaldas teisipäeval 18 naise lood, milles öeldi, et Stockholmi kirjandusringkonna üks mõjuvõimsamaid tegelasi oli neid seksuaalselt väärkohelnud või vägistanud.

Meedia pole süüdistatud mehe nime Rootsi seaduste tõttu avaldanud, kuid tema isik on avalikkusele teada. Ta on kultuuriringkonna tipus ning tema nimi on korduvalt ilmunud veebifoorumites, kus süüdistusi on arutatud.