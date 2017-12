Jeruusalemma bussijaama lähistel pussitas ründaja turvatöötajat

Töötaja sai raskelt viga ning tema ründaja peeti kinni, ütles pressiesindaja Micky Rosenfeld.

Hiljem nimetas Rosenfeld Twitteris juhtunut terrorirünnakuks.

Meedikute sõnul toimetasid nad haiglasse 25-aastase mehe, keda oli pussitatud ülakehasse. Arvataval ründajal oli peahaav, kuid tema seisund pole teada, lisasid meedikud.

Politsei sõnul oli ründaja Läänekaldalt pärit 24-aastane palestiinlane.

Rünnak tundub olevat esimene pärast USA presidendi Donald Trumpi teadet, et tunnustab Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Teade vallandas meeleavaldused Läänekaldal, Ida-Jeruusalemmas, Gaza sektoris ja mujal maailmas.

Pausidega üle kahe aasta kestnud palestiinlaste noa- ja autorünnakutes ning tulistamistes on tapetud üle 50 iisraellase, üks reisil olnud ameeriklane ja üks Briti turist. Iisraeli sõdurid on samal perioodil tapnud üle 260 palestiinlase, enamjaolt rünnakute toimepanijad.

Netanyahu lubas kaitsta USA otsust Euroopa kriitikute ees

Laupäeval Prantsusmaale visiidile saabunud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas, et kaitset Euroopa kriitikute ees USA otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Netanyahu, kes külastab lisaks Pariisile ka Brüsselit, ütles laupäeval visiiti alustades, et esitab "Iisraeli tõe kartmatult ja pead püsti hoides".

Iisraeli kaitseminister kutsus protestide järel araablasi boikottima

Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman kutsus pühapäeval boikottima Iisraeli araablaste piirkondi, mille elanikud protestisid vägivaldselt USA presidendi otsuse vastu tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Lieberman ütles usutluses armeeraadiole, et Põhja-Iisraeli Wadi Ara piirkonna araablased "ei kuulu meie hulka" ning juudid ei peaks nende külades käima ja neilt kaupa ostma.

Laupäeval sai Iisraeli araablaste meeleavalduses riigi ühe suurema maantee ääres vigastada kolm inimest.

Araabia Liiga nõudis Ühendriikidelt Jeruusalemma otsuse tühistamist

Egiptuse pealinnas Kairos laupäeval kogunenud Araabia Liiga riikide välisministrid arutasid USA presidendi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja nõudsid selle tühistamist, edastasid uudisteagentuur AP ja soomlaste rahvusringhääling Yle.

"Kui araabiamaad ei tee midagi, siis juhtub mitmeid uusi tragöödiaid," tõdes Iraagi välisminister Ibrahim al-Jaafari.

Palestiina omavalitsuse välisminister Riyad Al-Makiki kutsus maailma riike üles tunnustama Ida-Jeruusalemma hoopis palestiinlaste pealinnana.

Liibanoni välisminister Gibran Bassil avaldas lootust, et juhtunu kannustab araabiamaid ühtsusele.

"Kas see katastroof ei võiks meid hoopis ühendada ja äratada meid unest? Me teame, et ajalugu ei anna meile andeks ja tulevikus me selle üle uhked ei oleks, kui me praegu ei tegutse," rääkis Bassil.

Araabia Liidu peasekretär Ahmed Aboul-Gheit seadis aga kahtluse alla Washingtoni rolli rahuvahendajana Lähis-Idas ja kogu maailmas.

Kohtumisel võeti vastu avaldus, milles nõuti Ühendriikidelt Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustamisest loobumist.

"Välisministrid jõudsid üksmeelele vajaduses nõuda Ühendriikidelt Jeruusalemma otsuse tühistamist ja kutsuvad rahvusvahelist kogukonda üles tunnustama Palestiinat riigina pealinnaga Jeruusalemmas," seisis ühisavalduses.

Araabia Liiga võttis ühtlasi vastu otsuse pöörduda ÜRO Julgeolekunõukogu poole palvega võtta vastu resolutsioon, mis mõistaks USA otsuse hukka.

Türgi president nimetas Iisraeli "terroristlikuks riigiks"

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan nimetas pühapäeval Iisraeli "terroristlikuks riigiks" ja tõotas kasutada "kõiki vahendeid", et "võidelda" USA otsuse vastu tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

"Palestiina on süüta ohver... Mis puudutab Iisraeli, siis see on terroristlik riik. Jah, terroristlik," ütles Erdoğan kõnes Kesk-Türgis Sivasi linnas.

"Me ei jäta Jeruusalemma lapsi tapva riigi meelevalda," lisas ta.

Jakartas protestiti Trumpi vastu, Beiruti politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi

Tuhanded Indoneesia moslemid avaldasid pühapäeval pealinnas Jakartas meelt USA presidendi Donald Trumpi otsuse vastu tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Meeleavaldajad kogunesid USA saatkonna juurde loosungitega "Palvetage Palestiina eest!" Politsei hinnangul oli protestijaid vähemalt viis tuhat.

Liibanoni julgeolekujõud kasutasid pühapäeval pisargaasi ja veekahureid USA saatkonna juurde kogunenud protestijate vastu, kes avaldasid samuti meelt seoses Jeruusalemma-otsusega.

Paarisaja meeleavaldaja pääsu saatkonnakompleksi juurde viivale teele tõkestas turvavärav, kui protestijad asusid seda jõuga lammutama, lasi politsei käiku veekahurid ja pisargaasi.

Ajakirjanduse teatel sai mitu inimest vigastada.

Paavst ärgitas Jeruusalemma tunnustamise taustal "arukusele"

Paavst Franciscus kutsus pühapäeval inimesi "arukusele ja mõistlikkusele" pärast seda, kui USA president otsustas tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

"Püha Isa kordab kõigile üleskutset arukusele ja mõistlikkusele ning palvetab tulihingeliselt, et riikide juhid pühenduksid sel erakordselt tõsisel ajal uue vägivallakeerise vältimisele," öeldi Vatikani teates.

Paavst tõi avalduses esile, et Jeruusalemm on püha nii kristlastele, juutidele kui ka moslemitele. Lisaks rõhutas ta, et Jeruusalemmas tuleb säilitada "status quo".

"Samaaegselt kordab Püha Tool oma veendumust, et ainult Iisraeli ja Palestiina vahel läbirääkimiste kaudu saavutatud lahendus suudab tuua stabiilse ja kestva rahu ning tagada kahe riigi rahumeelse kooselu rahvusvaheliselt tunnustatud piirides," lisas Vatikan.