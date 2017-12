Uuring: Kataloonia iseseisvuslastel ei õnnestu parlamendienamust säilitada

Seni oli 135-liikmelises regionaalparlamendis nn mõõdukatel iseseisvusmeelsetel 62 saadikukohta ja nende liitlasel, vasakäärmuslikul CUP-il 10 kohta.

Ajalehe Vanguardia poolt tellitud arvamusküsitluse kohaselt aga õnnestuks kolmel erakonnal, kes toetasid oktoobris ühepoolset iseseisvusdeklaratsiooni, saada kokku kõige rohkem 67 saadikukohta ehk üks koht vähem kui parlamendienamuseks vaja läheb, vahendas Reuters.

Hispaania ühtsust selgelt toetavatel erakondadel ei õnnestuks aga samuti parlamendienamust saavutada, mis tähendaks patiseisu ja seda, et vasakpoolse protestipartei Podemos kohalikust harust CatComu-Podem saaks kohalikus poliitilises elus äärmiselt oluline kaalukeel.

Võimalus tõusta regionaalparlamendi suurimaks erakonnaks on hetkel nii Hispaania ühtsust toetaval erakonnal Ciudadanos kui ka kahel iseseisvuslaste parteil ERC ja Junts per Catalunya. Viimane on tagandatud regionaalvalitsuse presidendi Carles Puigdemonti erakonnaks.

Uuring prognoosib ka seda, et keskvalitsuse poolt ellu kutsutud ennetähtaegsetel regionaalvalimistel saab olema ka rekordiline valimisaktiivsus - kuni 82 protsenti.

Suutmatus säilitada parlamendienamust oleks iseseisvuslaste jaoks tõsiseks tagasilöögiks, sest paljud on pidanud 21. detsembril toimuvaid erakorralisi valimisi de facto rahvahääletuseks küsimustes, mis puudutavad nii iseseisvumist kui ka Hispaania keskvalitsuse otsust senine iseseisvuslastest regionaalvalitsus tagandada. Samas tähendaks iseseisvuslaste järjekordne valimisvõit seda, et pinged Barcelona ja Madridi vahel läheksid veelgi teravamaks. Hispaania keskvalitsus omakorda loodab, et valimistel hääletab innukamalt nn vaikiv enamus ehk see väidetav osa katalaanidest ja Kataloonia elanikest, kes on iseseisvuse ja ebastabiilse tuleviku vastu.