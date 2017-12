President andis Lihulas üle vabatahtliku aumärgid

Lihula kultuurimajja kogunenute seas oli paljude erinevate valdkondade inimesi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aumärgi sai näiteks Lasnamäel vene keelt kõnelevate noortega tegelev MTÜ Noorteklubi Active, mille esindaja Darja Djatšenko innustas venekeelseid vabaühendusi oma tegemisi julgemalt tutvustama ka eestikeelsele kogukonnale.

"Nad ei usu, et nad saavad olla aktsepteeritud ja võib-olla need sammud peaksid olema, see on nähtavus esiteks ja minu arvates vene organisatsioonid ei usu, et see nähtavus on väga oluline praegu, aga tegelikult see on väga oluline," selgitas Djatšenko.

Ürituse patroon president Kersti Kaljulaid ütles, et vabatahtlik töö teeb meist õmblusteta ühiskonna ja järgmise kümne aastaga võiks vabatahtlike arv märkimisväärselt kasvada.

"Ma arvan, et me ei saa vähemaga, kui sellega, et kuskil 30 protsenti ühel või teisel moel kindlasti vabatahtliku tööd teeks. Siis ma usun, me oleme selline läbivõrgustunud korralik punutis, mis peab maailma tuultele vastu," sõnas riigipea.

Aumärgi saanud osalesid pühapäeval ka töötubades, kus valmistati helkureid, mis jagatakse hiljem Lihula kogukonnale.

Hiiumaa Mudeliklubi eestvedaja Andres Laanejõe on noortes juba aastaid sütitanud huvi tehnikahariduse vastu. Sageli on tema sõnul aga esimene reaktsioon vabatahtliku tööle küsimus, miks inimene oma aega ja energiat nõnda kulutab.

"Kui päästjad päästavad kellegi ära, siis keegi ei küsi, miks nad seda on teinud. Nad teevad seda selle pärast, et midagi head teha. Siiamaani ma ei ole kuulnud veel, et "aitäh", kogu aeg oleme kuulnud, et miks sa seda teed? Omast heast südamest teen," lausus Laanejõe.