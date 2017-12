Tuhu matkaraja uus vaatetorn kannab nime Trepp

Tegu on trepikujulise vaatetorniga, mis annab loodusvaatlejaile võimaluse rabamaastikku kõrgemalt nautida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuhu rabade ja soode keskel paiknev vaatetorn Trepp on ehitatud täpselt endise vaatetorni asukohta. Trepi projekteerisid ja ehitasid EKA sisearhitektuuri esimese kursuse tudengid.

Idee ehitada just selline trepikujuline torn sündis jaanuaris, kui kogu kursusega asukohta üle vaatamas käidi.

"Mõtte saime, kui üks minu kursakaaslane käis ringi A4 paberilehega Ja mõte tekkis kalibreerimisest ehk siis see paberileht on täpselt selline, nagu selle ümbrus on. Ehk siis kui ilm on halb, siis see paberileht näeb ka halb välja, ja kui on hea ilm, siis see paberileht näeb ka hea välja," selgitas EKA sisearhitektuuri tudeng Kirke Kalamets.

Viie meetri kõrgune vaatetorn on ehitatud lehisest. See on kaetud läbikumava PVC-kangaga, mis on ilmastikukindel ja meenutab välimuselt paberilehte.

"Ma ei oleks iial uskunud, et ühe protsessi käigus võib nii palju teada saada, täiesti uskumatu ja mul on siiralt hea meel, et see täna valmis saab, on pikk teekond olnud," nentis Kalamets.

Vaatetorn asub Tuhu matkaraja alguses, mille 1,1 kilomeetri pikkune laudtee kulgeb üpris vesistes oludes.

"Meil on siin väikene matkarada, mis tutvustab erinevaid soo arenguetappe. Võib näha madalsood, siirdesood ja torn jääb siis rabaosasse," rääkis RMK Lääne-Eesti külastuspiirkonna juht Marju Pajumets.

Ornitoloog Olavi Vainu kutsus inimesi Tuhu vaatetorni aprilli lõpus, kui varahommikuti saab nautida metsiste ja tetrede mängu, kuid miks mitte minna ka talveööl huntide ulgumist kuulama. Vaatetorni ehitanud tudengitel õnnestus näiteks karugi näha.