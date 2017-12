Netanyahu süüdistas Erdogani terroristide toetamises

"Ma pole harjunud saama loenguid moraalsusest liidrilt, kes pommitab kurdi külasid koduriigis Türgis, kes vangistab ajakirjanikke, kes aitab Iraanil mööda minna rahvusvahelistest sanktsioonidest ja kes aitab terroristidel, kaasa arvatud Gazas, inimesi tappa," lausus Netanyahu pressikonverentsil Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

"Tema pole see mees, kes meile loengut pidada saab," lisas Netanyahu.

Netanyahu avaldus on vastus Erdogani sõnavõtule pühapäeval, milles viimane nimetas Iisraeli "terroristlikuks riigiks".

Erdoğan nimetas pühapäeval Iisraeli "terroristlikuks riigiks" ja tõotas kasutada "kõiki vahendeid", et "võidelda" USA otsuse vastu tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

"Palestiina on süüta ohver... Mis puudutab Iisraeli, siis see on terroristlik riik. Jah, terroristlik," ütles Erdoğan kõnes Kesk-Türgis Sivasi linnas.

"Me ei jäta Jeruusalemma lapsi tapva riigi meelevalda," lisas ta.

Macron ärgitas Netanyahut peatama Iisraeli asunduste ehitamist

Prantsuse president Emmanuel Macron ärgitas pühapäeval Netanyahut külmutama Iisraeli asunduste ehitamist ning näitama palestiinlastega tegeledes "julgust".

"Mulle tundub, et asunduste ehitamise peatamine ja usaldust tekitavate meetmete rakendamine Palestiina Omavalitsuse suunal on olulised alustavad sammud, mida arutasime peaminister Netanyahuga," lausus Macron pärast kõnelusi ühisel pressikonverentsil Pariisis.

"Ärgitasin peaministrit näitama tegemistes palestiinlastega julgust, et saada meid välja praegusest tupikust," lisas Macron.

Prantsuse president alustas pressikonverentsi avaldusega, milles mõistis hukka "kõik viimastel tundidel ja päevadel" toimunud rünnakud Iisraeli vastu.

Rünnakute lätteks peetakse USA presidendi Donald Trumpi kolmapäevast otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Otsus pälvis laialdast hukkamõistu üle maailma.

Netanyahu lubas kaitsta USA otsust Euroopa kriitikute ees

Laupäeval Prantsusmaale visiidile saabunud Iisraeli peaminister Netanyahu lubas, et kaitseb Euroopa kriitikute ees USA otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Netanyahu, kes külastab lisaks Pariisile ka Brüsselit, ütles laupäeval visiiti alustades, et esitab "Iisraeli tõe kartmatult ja pead püsti hoides".

USA saadik: Jeruusalemma tunnustamine toetab rahupüüdlusi

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles pühapäeval, et otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana aitab Iisraeli-Palestiina rahukõnelustele kaasa ja "liigutab palli edasi".

Aastakümneid kestnud USA poliitikat muutnud otsust kritiseerisid palestiinlased, araabia riikide juhid ja teised, sest nende hinnangul kahjustab Jeruusalemma tunnustamine Iisraeli pealinnana Iisraeli-Palestiina rahukõnelusi.

Haley hinnangul on sellised kartused ülespuhutud.

Suursaadik ütles telekanalile CNN, et Trump oli esimene USA president, kellel jagus "julgust" astuda samm, mida suursaadiku sõnul toetavad paljud ameeriklased ja teised üle maailma.

"Mis puudutab endast välja läinud inimesi, siis teadsime, et see juhtub. Samas julgus põhjustab selliseid asju... Usun kindlalt, et see liigutab rahuprotsessis palli edasi," ütles Haley.

Vastuseks CNN-i ajakirjaniku korduvale küsimusele, kuidas muudatus USA poliitikas rahuprotsessile täpselt kaasa aitab, andis Haley mõista, et see lihtsustab läbirääkimisi.

"Nüüd on neil võimalus tulla kokku ja otsustada, millised saavad olema piirid. Neil on võimalus otsustada piirides ning nad saavad rääkida sellest, millisena nad tahavad edaspidi Jeruusalemma näha."

"Kõik mis me ütlesime, oli: "See pole miski, millel saame lubada juhtuda keset teie kõnelusi"," ütles Haley.

Otsuse kriitikute sõnul saab selle mõju olema vastupidine.

Araabia Liiga nõudis Ühendriikidelt Jeruusalemma otsuse tühistamist

Egiptuse pealinnas Kairos laupäeval kogunenud Araabia Liiga riikide välisministrid arutasid USA presidendi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja nõudsid selle tühistamist, edastasid uudisteagentuur AP ja soomlaste rahvusringhääling Yle.

"Kui araabiamaad ei tee midagi, siis juhtub mitmeid uusi tragöödiaid," tõdes Iraagi välisminister Ibrahim al-Jaafari.

Palestiina omavalitsuse välisminister Riyad Al-Makiki kutsus maailma riike üles tunnustama Ida-Jeruusalemma hoopis palestiinlaste pealinnana.

Liibanoni välisminister Gibran Bassil avaldas lootust, et juhtunu kannustab araabiamaid ühtsusele.

"Kas see katastroof ei võiks meid hoopis ühendada ja äratada meid unest? Me teame, et ajalugu ei anna meile andeks ja tulevikus me selle üle uhked ei oleks, kui me praegu ei tegutse," rääkis Bassil.

Araabia Liidu peasekretär Ahmed Aboul-Gheit seadis aga kahtluse alla Washingtoni rolli rahuvahendajana Lähis-Idas ja kogu maailmas.

Kohtumisel võeti vastu avaldus, milles nõuti Ühendriikidelt Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustamisest loobumist.

"Välisministrid jõudsid üksmeelele vajaduses nõuda Ühendriikidelt Jeruusalemma otsuse tühistamist ja kutsuvad rahvusvahelist kogukonda üles tunnustama Palestiinat riigina pealinnaga Jeruusalemmas," seisis ühisavalduses.

Araabia Liiga võttis ühtlasi vastu otsuse pöörduda ÜRO Julgeolekunõukogu poole palvega võtta vastu resolutsioon, mis mõistaks USA otsuse hukka.