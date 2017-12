Kuressaare lossi öistel ekskursioonidel tõstatuvad ka üleloomulikud teemad

Kas Kuressaare lossis kummitab? Või kuidas liiguti kottpimedas lossis ringi vanasti, kui polnud elektrit ega taskulampi? Saaremaa muuseum pakub nüüd huvilistele nendele küsimustele vastuseid, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Nendele küsimustele saab ehk parimad vastused siis, kui minna laternatega kottpimeda lossiga tutvuma.

Selliseid õhtuseid jalutuskäike korraldab Saaremaa muuseum väiksematele gruppidele tänavu sügisest alates. Räägitakse erinevaid lossiga seotud lugusid.

Kuressaare lossis on kokku 66 erinevat ruumi. Selge on see, et kõike umbes tunniga läbi käia ei jõua, aga mingi aimduse öisest lossist ikkagi saab.

Saaremaa muuseumi vanemteadur Maret Soorsk ütles, et tal on ka enne öiste tuuride korraldamist tulnud üksinda hilistel tundidel tihti inimtühjas lossis viibida ja seetõttu on tal ka mingi kogemus öisest lossielust ikkagi olemas.

"Alati, kui tuur on ära lõppenud ja ma olen oma jutud ära rääkinud, siis alati on üks ja seesama põhiküsimus: nonii, räägime siis nüüd, kuidas siin siis pimedas tegelikult on!" nentis ta.