Uue nädala esimene päev pakub nii lund kui ka lörtsi

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lörtsi ja lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud jäävad -5 ja +2 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Rannikul sajab kohati vähest lörtsi või lund. Õhutemperatuur on -4 kraadist sisemaal kuni +2 kraadini Kuressaares.



Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lörtsi ja lund, õhtul sajuvõimalus suureneb. Puhub kagutuul 4-10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +2 kraadi vahel.