Frankfurdi lennujaamas jäi lume ja jää tõttu ära üle 300 lennu

Frankfurdi lennujaam on lennundushiiu Lufthansa kodujaam ning ettevõttel on pühapäevale kavandatud 1260 lendu.

Kella 17 (Eesti aeg kell 18) seisuga on ära tulnud jätta umbes 330 lendu, sest piirkonnas sadas maha palju lund ja temperatuur on jätkuvalt alla nulli, ütles Fraporti esindaja uudisteagentuurile AFP.

