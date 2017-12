USA meteoroloogiateenistuse teatel on California maastik praegu erakordselt kuiv, kuid eelmisel nädalal põlengute levimisele kaasa aidanud tugev tuul on oluliselt raugenud.

Californias mitmendat päeva lõõmanud maastikupõlengute edasiliikumine on suudetud suures osas peatada, kuid vaid väike osa Thomasest on kontrolli all.

Nädalavahetusega on põleng laienenud 20 000 hektari võrra, tulemöll on kahjustanud või hävitanud rohkem kui 800 hoonet.

USA California osariigis lõõmav metsapõleng on haaranud pea sada tuhat hektarit ja on California ajaloos suuruselt viies, kirjutas esmaspäevane Los Angeles Times.

