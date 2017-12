Konkurentsiamet lubas Kaupmehel ja Tridensil ühineda

Tridens AS on 1988. aastal asutatud hulgikaubandusettevõte, mille valikus on üle 150 kaubamärgi. Tridensi müügitulu oli mullu ligikaudu 51 miljonit eurot ja kahjum kaks miljonit eurot.

Ettevõtte müügitulu oli mullu ligi 69 miljonit eurot ja kasum 2 079 096 eurot. AS Kaupmees & KO kuulub AS-ile Trans Meri, mis on Soomes tegutseva Oy Transmeri Ab tütarettevõte.

AS Kaupmees & KO on 1992. aastast tegutsev Eesti toidu- ja esmatarbekaupu müüv hulgimüügifirma ning toitlustussektori varustaja.

Tema sõnul on üle mitme aasta Eestis olukord, kus ettevõtjate usaldus riigivõimu vastu on tugevalt kõikuma löödud, sest keegi ei tea, mis sealt Toompealt järgmiseks võib tulla.

Kaupmees on teenusepakkuja, mille peamised kliendid on Eesti turul tegutsevad toitlustusettevõtted, Tridens keskendub oma tegevustes konkreetsete kaubamärkide maaletoomisele ja arendamisele ning suurem osa käibest tuleb pigem koostööst jaekettidega, kirjutab Eesti Päevaleht.

Konkurentsiamet andis eelmisel nädalal loa, et hulgimüügiga tegelev AS Kaupmees & KO saaks omandada 78 protsenti hulgikaubandusettevõtte Tridens AS-ist.

