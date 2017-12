Selgusid järgmise kolme õppeaasta koolivaheajad

Ka eelolevatel aastatel jätkub viie vaheaja süsteem, samamoodi nagu oli see kehtestatud ministri määrusega juba selleks kooliaastaks. Üleminek viiele vaheajale on võimaldanud jaotada õpilaste koormust ühtlasemalt, 7-nädalasteks õppetsükliteks, mis vahelduvad puhkusega

Tegemist on esimese korraga, kui vaheaegade graafik pikema aja peale ette antakse. „Nüüd on peredel puhkusi, õpetajatel kooliväliseid tegevusi ja koolitusi, laagritel ja huvitegevuse korraldajatel ning noortekeskustel oma üritusi lihtsam planeerida,“ märkis haridusminister Mailis Reps.

