Pärnus põlengus viga saanud mees suri

Häirekeskus sai kell 00.17 teate tulekahjust Laial tänaval, kus põles mahajäetud hoone, mis võis olla elukohaks kodututele.

Päästjate saabudes oli hoonest näha leeke ning suitsu. Välisukse lähedusest leidsid päästjad mehe, kes oli saanud põletushaavu ning ta anti kiirabile üle.

Majja sisenedes leidsid päästjad põlevast ruumist ka teise kannatanu. Mõlemad toimetati haiglasse. Majast leitud 48-aastane mees suri pühapäeva õhtul haiglas.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld ütles, et päästeamet jälgib vastavalt võimalustele olemasolevaid, mahajäetud hooneid ning nende olukorda.

"Samas on igal hoonel ka omanik, kes peab vastutama selle eest, et sellistesse majadesse ei oleks kõrvalistel isikutel sissepääsu. Oleme enda jaoks kaardistanud hooned, mida käime aeg ajalt kontrollimas, kuid igal aastal tekib neid juurde ja seejuures vajame ka teiste linnakodanike abi. Teada on ju see, et kus tegijaid seal nägijaid,“ rääkis Laanepõld ning lisas, et nähes räämas või mahajäetud hoonetes inimtegevust, mis ei peaks seal olema, tuleb sellest teavitada politseid, päästeametit, hoone omanikku või kohalikku omavalitsust.

"Tihtipeale saame me mahajäetud hoonetest teada siis, kui neis on toimunud tulekahju, enamasti ka kannatanutega, kuid me sooviksime potentsiaalsetest ohuallikatest teada saada enne sündmust," märkis Laanepõld.