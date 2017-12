Politico toimetuse poolt hiljuti mõjukaimate eurooplaste hulka hinnatud Krossi mõisa eelmise majandusaasta aruandest ilmneb, et nende käive oli mullu 440 500 eurot ja on 2015. aastaga võrreldes veidi langenud - siis küündis see number peaaegu 471 000 euroni. Keskmine töötajate arv oli eelmisel aastal mõisas 25.

Majandusaasta aruande kohaselt oli mullune aasta mõisale väga tegus, suurim välismaine sihtturg individuaalturismi reklaamimisel oli Saksamaa. Siiski kujunes aruandeaasta kahjumiks 251 531 eurot, aasta varem oli kahjuminumber 226 070, 2014. aastal aga ligi 290 000 eurot.

Ettevõtte praegu 111 900-eurosest maksuvõlast 49 700 eurot on ajatatud. Võlast 4670 eurot moodustab intress.

Suurim on Kõue Mõisa maksuvõlg tänavu olnud oktoobris - 127 303 eurot. Väiksem aga aasta esimesel kuul, mil see oli 58 161 eurot. Nendele summadele lisandus intressivõlg.

Maksuvõlgu on mõisal olnud varemgi: 2014. aastal jäi võlg eri kuudel vahemikku umbes 1300 eurost kuni 16 500 euroni, aasta hiljem jäi võlasumma alla viiekohalise numbri vaid kolmel kuul ning 2016. aastal oli enamikul kuudel 30 000-40 000 euro kanti.

Tänavu suvel põhjendas Kross maksuvõlga ERRile sellega, et ta on halb majandaja ning on teinud ka personalipoliitilisi möödalaskmisi. Suurem osa maksuvõlast on graafikuga ajatatud ja seda tasutakse korrapäraselt, sõnas ta toona.

Laene on 2,6 miljoni euro ulatuses

Kõue Mõisal on laenukohustusi kokku 2,6 miljoni euro ulatuses, millest suurim summa - 1,1 miljonit eurot - on saadud Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõttelt Blue Oil Limited, kes vahetas 2015. aastal välja mõisa senise investori Swedbanki, võttes pangalt üle Kõue Mõisa kinnisvara tagatisel olnud laenu.

Riigikogu korruptsioonikomisjon kuulas toona Krossi laenujutu ära ja võttis teadmiseks, kuid teatas, et komisjon ei uuri firmade tausta.

Kõue Mõis kuulub 73,32 protsendi ulatuses Eerik-Niiles Krossile ja tema osaühingutele Trustcorp ja British Spinal Advancement, endise nimega Hansamari, ning 26,68 protsendiga tema abikaasale Mary Krossile.

British Spinal Advancementil möödunud aastal käive puudus, Trustcorp teenis aga üle 156 000-eurose käibe juures ligi 16 000 eurot kasumit ning võlgneb praeguse seisuga Eesti riigile maksudena 3370 eurot.

Laene oli Trustcorpil 615 648 eurot, millest pikaajalisi laene 360 000 eurot.

Tulu teeniti nõustamisteenuste osutamisega ning Trustcorpi aruande kohaselt on nõudlus konsultatsiooniteenuste järele väga suur.

Delfi kirjutas hiljuti, et Kross teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et soetas uue, uhke ja suure sõiduauto - 2017. aasta Mercedes-Benz S500. 2017. aasta Mercedes-Benz S500 maksab ligikaudu 100 000 eurot.