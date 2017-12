Netanyahu: Jeruusalemma tunnustamine muudab "rahu võimalikuks"

Netanyahu ütles Brüsselis enne kohtumist Euroopa Liidu liikmesmaade välisministritega, et USA presidendi Donald Trumpi samm muudab rahu võimalikuks, sest "rahu tuuma tunnustamine on rahu nurgakivi".

Netanyahu lisas, et president Trump pani oma otsuses vaid "faktid lauale, tunnistades, et Jeruusalemm on olnud Iisraeli pealinn 70 aastat ja juutide pealinn 3000 aastat".

"Rahu põhineb reaalsusel," rõhutas juudiriigi peaminister.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini, kes on koos paljude teiste EL-i liidritega tauninud USA otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kordas esmaspäeval enne kohtumist Netanyahuga, et Iisraeli-Palestiina konflikti ainsaks realistlikuks lahenduseks jääb endiselt kahe riigi lahendus, kus Jeruusalemm on mõlema riigi pealinn".

Netanyahu viitas uuele USA rahualgatusele kui võimalikule lahendusteele.

"Praegu on käimas jõupingutused uue rahualgatuse esitamiseks Ameerika administratsiooni poolt. Ma arvan, et peaksime andma rahule võimaluse."

Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner teeb väikese meeskonnaga tööd uue Ühendriikide ettepaneku väljatöötamiseks, kuid selle protsessi edusammude osas ei ole seni selgust.