"Me vähendame oma väerühma Süürias, seejuures märgatavalt. Aga ei too sootuks ära. Hmeimimi õhujõudude baasi jäävad lennukid: pommitajad, hävitajad, ründe- ja rindelennukid, samuti õhutõrjevahendeid," selgitas Bondarev esmaspäeval.

Putin kinnitas, et nii Hmeimini lennuväebaas kui ka mereväebaas Tartusis jätkavad tegevust ning hoiatas, et Venemaa lööb äärmuslaste võimalikud uued rünnakud kindlalt tagasi.

"Veidi rohkem kui kahe aastaga on Vene relvajõud ühes Süüria sõjaväega purustanud rahvusvaheliste terroristide kõige võitlusvõimelisema rühmituse. Sellega seoses langetasin otsuse: märkimisväärne osa Vene väest, mis asub Süürias, naaseb kodumaale, Venemaale," ütles Putin, esinedes Laktakia provintsis asuvas Hmeimimi õhujõudude baasis sõjaväelaste ees. "Meie ülesanne on valdavas osas täidetud. See täideti hiilgavalt."

