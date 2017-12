Üsna selge oli Ants Laaneotsa seisukoht. "Minu isiklik seisukoht on, et kui otsustatakse valimiste kasuks, siis need võiks korraldada märtsis-aprillis ehk aasta enne 2019. aasta riigikogu valimisi," ütles Laaneots esmaspäeval ERR-ile.

Milliseks võiks juhatuse otsus kujuneda, on Laaneotsa sõnul vara öelda. Ta lisas, et tema võtaks valimiste osas arvesse ka teiste reformierakondlaste arvamust, mitte ainult juhatuse liikmete oma.

Juhatusse kuuluv Andrei Korobeinik ütles ERR-ile, et kõigepealt tuleb teema juhatuses läbi arutada ning oma eelistust ta ei nimetanud. Ka Maris Lauri kommentaar oli napp. "Kõigepealt arutame seda isekeskis."

Reformierakonna juhatuse liige Laine Randjärv toetab erakonna auesimehe Siim Kallase ideed suvel uued juhivalimised korraldada, sest tema hinnangul pole Pevkuril õnnestunud meeskonda motiveerida ja hästi tööle panna.

Randjärv ütles ERR-ile, et arvestades juba kuhjunud kriitilisi meeleolusid, on suvisel üldkogul juhi valimiste korraldamine otstarbekas.

Jürgen Ligi ütles suvel uute juhivalimiste korraldamise idee kohta, et ei tema ega juhatus pole praegu valmis seda otsustama - ei inimlikult ega juriidiliselt.

"Sellised mõtted tuleb ettepanekuks vormistada ja aegsasti päevakorda panna. Eilne ajaleht sinna ei jõua ega jõudnud järelikult koosolekule kõik huvilised, ka Siim. Kuna Hanno on nüüd samaga vastanud, arutab seda kindlasti üks järgmistest juhatustest. Juhatuse legitiimsuses küsimus kindlasti pole, aga otsus meeleolusid testida on üsna tõenäoline. Kindlasti ei korralda me juhivalimisi 2019. jaanuaris, kahe aasta tähtaja täitumisel, sest see oleks vahetult enne valimisi," lausus Ligi.

Reformierakonna juhatuse liige Aivar Sõerd kommenteeris ERR-ile, et 2019. aasta jaanuaris, enne riigikogu valimisi pole mõtet esimehe valimisega tegeleda.

"Seega tuleb kas senise esimehe ja juhatuse volitusi pikendada või kui mitte, siis tuleb teha uued valimised. Sellega aga ei saa tegeleda kuni suveni. Selleks ajaks valmib erakonna uus programm ja keskenduda tuleb selle elluviimisele," lisas ta.

Reformierakonna aseesimees Urmas Paet tunnistas, et juhatus ei pooldanud esimees Hanno Pevkuri ettepanekut korraldada erakorralised sisevalimised juba jaanuaris.

Paet märkis, et sellest oli juttu, kuid juhatus seda ei pooldanud. "Seda päevakorras ei olnud, aga arutelu käigus ta nimetas seda. Aga see küll ei leidnud juhatuse liikmete toetust, et nüüd kiiresti on vaja hakata midagi rapsima," ütles Paet reedel BNS-ile.

"Nagu ma ütlesin - hoiak oli see, et tuleb asjad omakeskis läbi arutada ja vaadata, mis siis kõige parem on. Mitte kohe minna kuskile suuri avanguid tegema," rääkis Paet.

Reformierakonna juhatuse liige Arto Aas aga ei mõista, miks tegeleb Siim Kallas juba praegu partei sisevalimistega. Aas sõnul tuleks sellistest mõtetest rääkida esmalt erakonnas, mitte ajakirjanduses.

"See on järjekordne üllatus, et me loeme neid mõtteid lehest, mitte ei aruta neid kõigepealt omavahel. Ütleme ausalt, mulle see praktika väga ei meeldi. Mul on ka kindlasti olemas oma seisukoht nii selle rahulolematuse kui ka plaanide kohapealt, aga ma tahaks neid arutada enne juhatuses ja fraktsioonis," kommenteeris Aas ERR-ile.