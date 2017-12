Kalaranna tänava äärde kerkib kolm uut kortermaja

Merko loodab veel sel kuul Tallinna linnavalitsuselt ehitusloa saada, et alustada Kalasadama lähedusse uue Kalaranna tänava äärde kolme viiekorruselise kortermaja ehitamist.

Suur-Patarei ja Kalaranna tänava vahelisele maaribale kerkivat arendust reklaamitakse Ranna villade nime all, sest neist avaneb vaade Tallinna lahele. Majadesse tulevad 55-200 ruutmeetri suurused korterid.

Merko müügijuht Almar Otter ütles ERRile, et täpseid tähtaegu ei saa öelda enne, kui linnavalitsus on ehitusloa väljastanud, see loodetakse aga kätte saada detsembrikuu sees.

"Meil on lammutusluba objektile käes ja jäme [hoonete] valmimisaeg on 2019. aasta kevad-suvi," sõnas Otter, rõhutades, et enne ehitusloa saamist täpsetest tähtaegadest rääkida ei saa.

Lammutusluba puudutab tema sõnul kinnistul asuvat kunagise margariinitehase hoonet, territooriumil asuv vana väravamaja tuleb aga säilitada, sest tegu on mälestisega. Väravamaja ülemisele korrusele tulevad korterid ja alumisele korrusele äripind.

Enne ehitusloa saamist ei avalda Merko ka korterite plaane ja hindu, kuid Otter ütles, et hinnaklass on kõrge, jäädes umbes samasse suurusjärku nagu lähedal asuvas Noblessneri arenduses.