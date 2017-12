New Yorgi politsei teatas esmaspäeval, et nad on reageerimas teadetele, mille kohaselt toimus Manhattanil asuvas bussiterminalis plahvatus. Hiljem selgus, et politseinikud pidasid kinni plahvatuse korraldamises kahtlustatud mehe, kes oli ka ainsaks inimeseks, kes juhtunu käigus viga sai.

BBC, USA Today, Fox News ja CNN teatasid varem, et sündmuskohaks oli Times Square'i lähistel asuv Port Authority bussiterminal. Port Authority on USA suurim bussiterminal, mida kasutab aastas rohkem kui 65 miljonit reisijat.

"NYPD on reageerimas väljakutsetele, mis puudutavad tundmatu põhjusega plahvatust 42. tänaval ja 8. avenüül Manhattanil," kirjutas New Yorgi politsei Twitteris. "A, C ja E liine evakueeritakse praegu. Informatsioon on hetkel esialgne, täpsustame hiljem."

ABC News teatas seejärel viidates oma allikatele politseis, et maa-aluse terminali jalakäijate tunnelis plahvatas torupomm. Teateid hukkunutest ei olnud, küll aga rääkisid allikad "mõnedest vigastatutest".

NYPD allikas sündmuskohal selgitas Fox Newsile, et lõhkeseadeldis plahvatas ning pomm oli seotud ühe isiku külge.

Teised meediaväljaanded olid samuti kinnitanud vähemalt ühe inimese vigastada saamist - võimalik, et üheks vigastatuks ongi isik, kelle küljes lõhkeseadeldis oli.

Hiljem kinnitas New Yorgi politsei, et plahvatuse korraldamises kahtlustatav isik on kinni peetud ja tema näol on tegu ainsa viga saanud inimesega.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017

CBS teatas omakorda, et mehel oli olnud kaks lõhkeseadeldis, millest ainult üks plahvatas ja kahtlustatavat ennast vigastas.

Big police/fire presence near Port Authority NYC. Subway entrances closed. Something going on pic.twitter.com/DigFBm8psd — Ed Baig (@edbaig) December 11, 2017