Facebookis 24. veebruariks organiseeritud üritusele "Kõik koos Lätti!" on praeguseks oma kindlast osalemissoovist teada andnud üle 1400 inimese. Täiendavad 6500 on märkinud end ühisaktsioonist huvitatuks.

Idee autor ja eestvedaja Taavi Leppik ütles ERR-ile, et algne plaan oli kokku saada sadakond inimest. Ta loodab, et vähemalt 500 ehk kolmandik neist, kes on end osalejaks märkinud, seda ka reaalselt teevad. Isegi Helsingist peaks temale teadaolevalt tulema paarkümmend autot.

Leppik lausus, et ta ise ei ole kordagi Lätis alkoholi järel käinud. "Need neli õlut, mis ma kuus ära joon, jaksan ka Eestist osta. Küsimus on lihtsalt maksurahas, mis Eestist välja läheb. Ja mitte ainult alkoholiaktsiisi pealt, vaid ka kütuseaktsiisi pealt."

Korraldaja sõnul on aktsiooni eesmärk näidata valitsusele, et Eesti rahvale läheb korda see praegune maksupoliitika või täpsemalt kehv maksupoliitika.

Ükski ettevõte veel üritusele õlga alla pannud pole, kuid vabatahtlikud on abi pakkunud organiseerimisel, küll Pärnust, Saaremaalt või pealinnast. Leppik ise on Tartust ja igale poole enda sõnul tahes-tahtmata ei jõua.

Korraldaja algne nägemus oli, et üle piiri sõidetakse üheskoos läbi Valga ja Valka, kuid nüüd on kaalumisel ka lisakogunemine Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel.

"Kas me suudame mõlemad trassid kokku viia Eestis ja koos üle piiri minna või ületame kahest kohast piiri, on veel lahtine," ütles Leppik, kes on politseid aktsioonist teavitanud.

"Kindlasti tahaks kogu seltskonna Lätimaal kokku saada. Aga väga pikalt ühisüritusena ei toimetaks, sest vabariigi aastapäeval tahetakse peredega ka koos olla ja tähistada," lisas ta.

Leppik rõhutas, et alkoholi järele minek ei ole prioriteet ja eesmärk, kuid soodsamalt tankimine, ehituspoodi minek või alkoholi kaasaostmine on igaühe enda valik.