Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütles oma advendikõnes, et Eesti põhiseadust tuleks täiendada sättega, mis sõnastab selgelt abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahel sõlmitud liiduna ning seejärel reguleerida eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid

Parlamendiparteidest kinnitavad vaid IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ja EKRE esimees Mart Helme, et toetavad Viilma ettepanekut defineerida põhiseaduses abielu ühe mehe ja ühe naise liiduna, kuid on vastu ettepanekule reguleerida seejärel eriseadusega ülejäänud koos- ja ühiseluviisid.

"IRL-il oli juba paari aasta eest valmis eelnõu, mille kohaselt tuleks põhiseaduses sätestada abielu, kui mehe ja naise vaheline liit, selles mõttes langeb Viilma ettepanek igati kokku ka IRL-i varasemate seisukohtadega," ütles Seeder.

"Mis puudutab avalduse teist poolt, siis ma ei tea, mida ta ülejäänud koos- ja ühiseluviisid eriseadusega reguleerimise all silmas peab. Kui ta mõtleb kooseluseadust, siis praegusel koalitsioonil pole jõudu praegust olukorda muuta."

Seeder rõhutas, et IRL on Viilma ettepaneku teise poole vastu isegi siis, kui põhiseaduses peaks abileu fikseeritama ühe mehe ja ühe naise liiduna. "Oleme seisukohal, et kõik muud kooseluvormid on võimalikud ja kõiki tehinguid - varalisi ja teisi - on võimalik erinevate kooseluvormide puhul teha ja abielu kõrval teise institutsiooni loomiseks pole mingit vajadust," sõnas Seeder.

Sama leiab ka EKRE. "EKRE on alati olnud seisukohal, et kõikidel inimestel on võimalik reguleerida oma majanduslikke suhteid olemasolevate seaduste alusel ka praeguses õiguslikus keskkonnas," ütles EKRE esimees Mart Helme Ta lisas, et "selleks ei ole ühtki eriseadust vaja, seal hulgas kooseluseadust".

"Perekonnaseaduse esimene punkt ütleb, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Küsimus on reguleeritud, mistõttu ei näe põhiseaduse muutmiseks vajadust," ütles keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ERR-ile.

Sotsiaaldemokraadist riigikogu esimees Eiki Nestor vastas peapiiskop Urmas Viilma ettepanekule defineerida põhiseaduses abielu ühe mehe ja ühe naise liiduna, et kui juba piibel perekonda ei defineeri, siis ei peaks seda ka põhiseadus tegema. "Inimesed elavad oma elu ikka nii, nagu loodus neid on loonud," ütles Nestor BNS-ile.

"Kahel õnnelikul koos elaval inimesel on seejuures kaunis vähetähtis, mis põhiseaduses kirjas on. Mitmed kirikud eri riikides austavad ka täna inimeste vaba soovi ja registreerivad samasooliste abielusid. Eks kõrgeauline peapiiskop näeb, et sama küsimus on tegelikult üleval ka Eestis. Põhiseadusega ei peaks kirikus toimuvasse arutelusse sekkuma. See ei oleks viisakas," lisas ta.

Reformierakonda kuuluv riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas ütles ERR-ile, et tema isiklikult põhiseadusesse abielu mõistet tooma ei hakkaks ja lisaks on erakondade vahel laiapõhjaline kokkulepe, et abielu mõiste kallale praegu ei minda - see jääb mehe ja naise vaheliseks liiduks.

"Põhiseaduse tekst on väga hea ja abielu mõiste debatis ei peaks põhiseadust mängu tooma. Siin on ülearuseid kirgi niigi liiga palju," tähendas Aas.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikme Jüri Adamsi sõnul ei mõista põhiseaduses abielu mõistet ühe mehe ja ühe naise liiduna sätestada sooviv Viilma, et praeguses parlamendis pole selle tarvis jõudu.

"Ta võib ju pakkuda, aga pakkumisel pole reaalset katet," ütles Adams BNS-ile. "Vana tava on see, et abielu kunagi ja kuskil põhiseadustes ei defineeritud. See lähtub põhimõttest, et abielu küsimus on eraõiguse küsimus ja eraõiguse küsimusi ei käsitleta põhiseaduses. Siiski on Euroopas üks pretsedent, mida mina tean - see on Läti, kus aastal 2005 tõepoolest täiendati põhiseadust ja abielu kirjutati sinna sisse. Ma ei tea ühtegi teist analoogset juhtumit. Lätis oli sama vaidlus puhkenud ja siis niiöelda samasooliste abielu vastased leidsid, et kõige kindlam tõrjumise viis on nii käituda."

Adams märkis, et näiteks Soomes ja Saksamaal seadustati samasooline abielu tänavu suvel. "Ja mõlemas tehti nii, et nende perekonnaseadustes asendati sõnad "mees" ja "naine" sõnadega "kaks inimest". Ma arvan, et kui järgmine rünnak tuleb, siis tõenäoliselt tehakse meil samasisuline ettepanek," lausus Adams.

Eettepanekut sätestada põhiseaduses abielu mehe ja naise vahel sõlmitud liiduna on toetanudSihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK).