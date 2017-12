EL: Brexiti vaheleping pole siduv, kuid May lubas sellest kinni pidada

Euroopa Komisjoni ja Briti peaministri Theresa May kokkulepitud Brexiti vaheleping pole õiguslikult siduv, kuid May lubas seda austada, ütles Euroopa Liidu pressiesindaja esmaspäeval.

Ajakirjanikud küsisid Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri pressiesindajalt Margaritis Schinaselt osade Briti ministrite väidete kohta, et reedese kokkuleppe tingimused võivad veel muutuda, vahendas Reuters.

"Ametlikult ei ole ühine dokument õiguslikult siduv," ütles Schinas. "Kuid me näeme Michel Barnier' ja David Davise kokkulepet härrasmeeste kokkuleppena ning on selge arusaamine, et Briti valitsus toetab seda täielikult ja kiidab selle heaks," lisas ta.

"President Juncker kohtus reede hommikul peaminister Mayga, et kinnitada, et just nii see on. Nad surusid kätt," ütles pressiesindaja.