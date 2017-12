Kultuuri- ja infoministeerium teatas, et alates 2018. aasta algusest on enam kui 35-aastase vaheaja järel lubatud kinode tegevus ning valitsus alustab otsekohe tegevuslubade väljaandmist.

Kinode taaslubamine on osa ulatuslikust reformikavast "Visioon 2030", millele konservatiivid ägedalt vastu seisavad.

"Tegemist on kuningriigi kultuurimajanduse arengu pöördelise hetkega," ütles infominister Awwad Alawwad.

Kinod suleti 1980. aastatel, kuna konservatiivid pidasid neid ohuks Saudi Araabia kultuurilisele ja usulisele identiteedile. Riigi kõrgeim vaimulik hoiatas jaanuaris, et kinod korrumpeerivad inimeste moraali. Saudi filmiloojad on seevastu ammu väitnud, et kinode keelamine on YouTube´i ajastul mõttetu.