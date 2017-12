Seega lükkas kohtunik Larissa Tsokol tagasi prokuratuuri taotluse jätta Saakašvili uurimise ajaks koduaresti, vahendasid Reuters, Unian jt.

Kohtuhoone juurde kogunenud sajad Saakašvili toetajad kiitsid häälekalt kohtuniku otsust.

Saakašvili omakorda teatas oma rahvasaadikutest poolehoidjate kõrval seistes, et ta kavatseb oma poliitilist tegevust igal juhul jätkata. Kohtuistungi ajal pälvis Saakašvili muuhulgas tähelepanu sellega, et laulis Ukraina hümni.

Kohtusaal oli aga ajakirjanikke ja huvilisi niivõrd täis, et istung tuli ühel hetkel suuremasse ruumi üle viia.

Lisaks Ukraina prokuratuuri poolt esitatud süüdistustele kuritegelikus tegevuses ja koostöös Venemaaga seotud oligarhidega, ähvardav Saakašvilit ka see, et tema väljaandmist soovivad ka Gruusia võimud, kes on tema vastu esitanud erinevaid süüdistusi, muuhulgas ka ametiseisuni kuritarvitamises.

Ukraina justiitsminister Pavlo Petrenko ütles Reutersile, et hetkel kaalutakse Thbilisi poolt esitatud taotlust, kuid mingit lõplikku otsust pole selles küsimuses veel langetatud. Samuti lükkas minister tagasi Saakašvili väited, justkui oleks tema vastu esitatud süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

Saakašvili tänas kohtus oma toetajaid

Gruusia endine president ja Odessa endine kuberner, Ukraina Uute Jõudude liikumise juht Mihheil Saakašvili pöördus istungi vaheajal Kiievi Petšerski rajoonikohtust telejaama Rusthavi 2 otselülituse vahendusel enda toetuseks Thbilisis Ukraina saatkonna juures meelt avaldavate inimeste poole ja tänas neid toetuse eest.

"Suur tänu teile! Minu süda on teiega! Olen kindel, et minuga saab kõik korda!" ütles Saakašvili.

Küsimusele, kas on võimalik, et ta Gruusiale välja antakse, vastas Saakašvili, et see küsimus tuleb esitada Gruusia endisele peaministrile Bidžina Ivanišvilile. "Kui asi selleni jõuab, saab sellest Ivanišvili peavalu. Ma ei karda väljaandmist!" ütles Šaakašvili.

Ta prognoosis, et kohtuprotsess lõpeb tõenäoliselt koduarestiga Kiievis.

"See tähendab minu poliitilise eraldamise katset," ütles Saakašvili.

Petšerski kohtu juurde kogunenud Saakašvili toetajad nõudsid oma juhi "poliitilise tagakiusamise lõpetamist".

Tõmošenko on valmis Saakašvilt käendama

Erakonna Batkõvštšõna erakonna juht ja endine Ukraina peaminister Julia Tõmošenko ütles varem, et ta on valmis käendama Gruusia ekspresidenti ja Ukraina Uute Jõudude liikumise juhti Mihheil Saakašvilit, ütles ülemraada saadik Olena Škrum.

"Julia Volodõmõrivna on valmis Mihheil Saakašvilit käendama, et "ta ümber kasvatada", lisas Saakašvili naerdes," kirjutas Škrum Kiievi Petšerski rajoonikohtust Facebooki.

Uute Jõudude Liikumise pressiteenistus edastas ennist viitega parlamendiliikmele Juri Derevjankole, et Saakašvilt on lisaks Tõmošenkole valmis käendama veel üle tosina raadasaadiku.

Saakašvili toetajad: kolmandal näljastreigipäeval on ta seisund normis

Saakašvili enesetunne ei tekita esialgu muret, kinnitas tema võitluskaaslane Ukraina ülemraada saadik Juri Derevjanko varem esmaspäeval.

"Ta tunneb end nälgimisest hoolimata normaalselt, reipalt," ütles rahvasaadik ajakirjanikele esmaspäeval Kiievi Petšerski rajoonikohtu juures (Saakašvili viibib kohtuhoones).

"Ta jätkab oma protsesti ja võitlust korruptantide ja bandiitide vastu, kes üritavad teda ühiskonnast sel viisil eraldada. Seetõttu ei kaeba ta millegi üle. Kuigi ilmselt mõistate te suurepäraselt, et käsil on kolmas ööpäev, kus inimene ei söö," lisas Derevjanko.

Saakašvili võeti kinni 8. detsembri õhtul ja toimetati Ukraina julgeolekuteenistuse vanglasse, kus Saakašvili kuulutas välja näljastreigi.

Võimude hinnangul üritas ta koostöös Venemaaga seotud Ukraina ärimeestega kukutada võimult Ukraina presidenti Petro Porošenkot.

Porošenko: Saakašvili uurimisse võidakse kaasata eksperdid

Saakašvili suhtes seoses Venemaalt ebaseadusliku toetuse saamisega võidakse kaasata rahvusvahelised eksperdid, ütles eelmisel nädalal Vilniuses visiidil viibinud Ukraina president Petro Porošenko.

"Ma ei välista, et uurimine võib taotleda usalduse suurendamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertiisi," ütles Porošenko, lubades, et ei sekku uurimisse ning kinnitas, et riik tagab juurdluse erapooletuse ja avatuse.

"Kui kedagi rahastab agressorriik, selle eriteenistused või oligarhid eesmärgiga õõnestada riigi ühiskondlikku rahu ja stabiilsust, siis kaasneb sellega kohtulik vastutus," lisas Ukraina president.

Ülemraada saadik Anton Herašenko ütles laupäeval, et Saakašvili kinnipidamine oli seaduslik ja kohus otsustab edasise tõkendi uurimise ajaks järgmise 72 tunni jooksul.

"Politsei pidas Saakašvili kinni täiesti seaduslikult," kirjutas Herašenko Twitteris. "Kohtul on aega 72 tundi, et otsustada tema edasine tõkend uurimise ajaks."

Peaprokurör Juri Lutsenko sõnul oli sel nädalal Kiievis korraldatud meelavalduste eesmärk võimu haaramine Ukrainas ja abi Janukovõtsi-Kurtšenko kuritegelikule rühmale nende kohtuliku jälitamise lõpetamiseks ja omal ajal kuritegelikul teel Ukrainas soetatud omandi tagasisaamiseks.