AirBaltic loodab Nordica pilootide toel oma äri laiendada

Kuigi AirBaltic on Nordica kõrval väga suur lennuettevõte, on pilootide arvult kaks firmat võrreldavad: mõlemas töötab umbes 250 pilooti ja mõlemad on kasvavad ettevõtted.

Nüüd plaanib AirBaltic koolitada kolme-nelja aasta jooksul nullist 60 uut pilooti ning värvata lisa ka teistest lennufirmadest, muuhulgas on sihikule võetud Nordica. Kokku plaanib Läti lennufirma luua viie aastaga juurde tuhat lennundustöökohta ehk lisaks pilootidele värvata ka tehnilist ja pardapersonali.

"Me oleme eeskätt huvitatud Läti pilootide palkamisest ja koolitamisest, aga meil on ka väga hea koostöö ja kogemus mõlema oma naaberriigi elanikega, kes meie heaks töötavad," rääkis ERR-ile AirBalticu vanemasepresident õhuoperatsioonide alal Pauls Calitis.

Järgmisel aastal plaanib AirBaltic koolitada kaks gruppi uusi piloote, kummaski 12-15 inimest, nii et kokku peaks 2018. aastal alustama AirBalticu akadeemias 20-30 pilooti. Õppeprotsess kestab 1,5 kuni kaks aastat ja maksab 69 000 eurot, milleks tulevased piloodikandidaadid saavad õppelaenu võtta.

"Iseäranis tahame me anda võimalust meiega kohtuda juba kvalifitseeritud Eesti pilootidele," põhjendab Calitis avatud uste päevade korraldamist Eestis, viitega Nordica personalile. Väljaõppinud piloodid peaksid läbima tüübikoolituse, kuivõrd kahe lennufirma kasutavad lennukitüübid on erinevad. Selle maksumus on umbes kolmandik baaskoolituse hinnast, ning seegi tuleb tasuda omast taskust.

Nordica sellist personali ülemeelitamist konkurendi juurest eriti kommenteerida ei soovi.

"See on nüüd firma enda tõekspidamistes kinni, ma ei oska siin sellist seisukohta võtta... Eks tehakse igasuguseid asju – see on AirBalticu viis neid asju korraldada, ma ei kommenteeriks rohkem seda," ütleb Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

AirBaltic peab lisaks konkurentsivõimelisele palgale peamisteks motivaatoriteks uusi lennukeid ja paindlikku töögraafikut.

Nordiva ei välista ka ise tulevikus pilootide baaskoolituse pakkumist, sest vajadus uute pilootide järele on pidev.

"Me oleme kasvanud välisturgudel sel aastal neli korda. Me alustasime seda aastat kuue lennukiga, meil on täna neid 16," ütleb Uibo.

Nordica 250 piloodi seas on esindatud umbes 25 rahvust, muuhulgas ka lätlasi. Et Läti lennufirma nad nüüd kodumaale tagasi meelitaks, Uibo ei pelga.

"Nad on tulnud just sealt sellest teisest firmast," viitab ta AirBalticule.