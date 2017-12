Brexiti-minister: ma ei pea oma töö tegemiseks eriti nutikas olema

Davis ütles raadiojaamale LBC antud intervjuus, et tema ülesandeks on eelkõige jääda rahulikuks ning eelmise nädala esmaspäeval toimunud katse liikuda Euroopa Liiduga edasi kaubandust puudutavate kõneluste juurde testis seda võimet väga palju, vahendas ajaleht Daily Telegraph.

"Mis on minu töö juures vajalikuks nõudmiseks? Ma ei pea olema väga nutikas, ma ei pea väga palju teadma, ma pean lihtsalt olema rahulik. Ning see (läbirääkimiste seis nädal aega tagasi - Toim.) testis seda rahulikkust natuke," selgitas ta Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahelist piiri puudutavate vaidluste tagamaad.

Davis rõhutas, et Suurbritannia soov säilitada Iiri Vabariigiga nn pehme piir ka pärast Ühendkuningriigi EL-ist lahkumist on "rohkem kui seaduslikult võimalik". Samuti väitis ta, et rahandusminister Philip Hammond "rääkis natuke mööda", kui ütles, et Suurbritannia on sunnitud EL-ile maksma lahkumisarvet ka siis, kui liidust lahkutakse ilma leppeta.

Lisaks väitis Davis, et tema pühapäeval BBC-ile antud intervjuu lauseid on "täielikult valesti tõlgendatud". Davis ütles nimelt BBC intervjuus, et reedel sõlmitud esialgne lepe on pigem "tahteavaldus", mitte "juriidiliselt jõustatav". Iirimaa valitsus teatas seepeale, et Dublini hinnangul on lepe "siduv" ning Iirimaa kavatseb tagada, et Suurbritannia peab võetud kohustustest kinni.

"Mida ma tegelikult eile ütlesin, oli see, et me tahame kaitsta rahuprotsessi, tahame kaitsta Iirimaad Brexiti mõjude eest, ning ma ütlesin, et see on tahteavaldus, mis on palju rohkem kui lihtsalt mingi juriidiliselt jõustatav asi," rõhutas Davis esmaspäeval antud raadiointervjuus. "Loomulikult on see juriidiliselt jõustatav lahkumislepingu kohaselt, kuid isegi kui seda lepet mingil põhjusele ei sünni, kui miski läheb valesti, kavatseme me ikkagi püüelda selle poole, et tagada hõõrdumisteta nähtamatu piir Iirimaaga."

Minister Davis pälvis eelmisel nädalal Briti meedias palju tähelepanu ka sellega, et pidi parlamendi ees tunnistama, et valitsus ei ole läbi viinud hinnangut Euroopa Liidust lahkumise mõjust majandusele.