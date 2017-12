ERR Lätis: Koosmeel meelitab lätlastest valijaid sotsiaaldemokraatiaga

Lätis on tuleval aastal toimumas parlamendivalimised. Riia linnapea Nils Ušakovsi venemeelseks peetud partei Koosmeel rõhutab viimasel ajal järjest enam oma sotsiaaldemokraatlikku olemust. Venelaste seas on erakond populaarne juba nagunii. Sotsiaaldemokraatlike väärtuste eksponeerimisega loodetakse valijaid juurde meelitada ka lätlaste seas.

Koosmeel on Lätis kõigi küsitluste põhjal jätkuvalt kõige populaarsem partei. Ta on võimul paljudes suurlinnades, ka Riias. Kuid riigi tasandil on aastaid oldud opositsioonis. Kas nüüd, pärast järgmisi seimi valimisi avaneb võimalus pääseda valitsusse ja kas Koosmeel seda üldse tahab - see oli äsja renoveeritud VEFi kultuurikeskuses toimunud parteikongressi üks peamisi teemasid, vahendasid "Aktuaalne kaamera" ja "Välisilm".

Koosmeel on liitunud Euroopa sotsiaaldemokraatidega, teatanud, et lepe Putini parteiga Ühtne Venemaa pole enam aktulaane, Nils Ušakovs soovis kohtuda NATO juhtidega, ja ühe nõunikuga ta kokku saigi, et väidetavalt tutvustada NATOt Riia koolides rohkem.

Kongressil oli lausa hoomatav rõõm, et Koosmeel on pärast ühtteist aastat tööd lõpuks Euroopa sotsiaaldemokraatide sekka vastu võetud. Selle nimel teatasid partei liidrid juba varem, et koostöölepe Putini parteiga pole enam aktuaalne. Põhjus - Euroopa sotsiaaldemokraatidel on kombeks arendada välissuhtlust ühiselt. Koosmeele kongressile saatsid Martin Schulz ja teised liidrid videotervituse, lähemad naabrid, kelle seas ka Eesti sotside esindaja, olid kongressil kohal.

"Hindan kõrgelt seda, mida teie liider Nils Ušakovs on saavutanud Riias. Ja mida ta partei juhina on teinud riigi tasandil," sõnas Euroopa Sotsialistide partei president, bulgaarlane Sergei Stanišev

Koosmeele populaarsus küll pisut langeb, kuid 20 protsenti säilitab parteile siiski liidrikoha. Teised parlamendiparteid pole Ühtse Venemaa lepet ajendiks tuues olnud nõus Koosmeelt valitsusse kaasama, nüüd on vähemalt formaalselt see takistus kadunud. Riias koondusid parempoolsed parteid äsjastel kohalikel valimistel Koosmeele vastu. Mis on Koosmeele poliitiline siht?

"Koosmeel võidab venekeelsete valijate seas ja teised tegutsevad läti valijate poolel. Kõigil on hea. Ma kongressil küll ei kinnitanud, aga teile ütlen - peame seda loomulikuks, meil on nii hea. Mõistate? Oleme justkui rahul. Isegi opositsioonis olemisega, ehkki meil on suurim fraktsioon ja mõju arengutele. Näiteks eelarve menetlemisel saime jõudsalt kaasa rääkida. Teisalt juhime kõige tähtsamaid omavalitsusi. See rahulolu ongi üks tänase olukorra põhjusi. Me ei pea mõtlema, mida teevad teised, vaid kuidas muutuda ise paremaks. Mitte enda, vaid võõra valija jaoks," selgitas Koosmeele aseesimees ka seimi fraktsiooni juht Janis Urbanovics.

Sotsiaaldemokraatiat vajavad Lätis praegu kõik - olgu lätlased või venelased. Tähelepanuväärne on, et kongressil osales Läti ametiühinguliider, kes kinnitas, et kuigi Koosmeel on parlamendis opositsioonis, on aidatud ametiühingute vaateid ellu viia.

"Saame neis küsimustes, mis on ka ametiühingute huvides, toetuda kindlalt sotsiaaldemokraatlikule parteile Koosmeel. Ka siis, kui meil on teiste erakondadega erimeelsused," sõnas Läti vabade ametiühingute liidu esimees Egils Baldzens.

Kaks Läti valitsusparteid kolmest on hädas madala reitinguga, Ühtsuse seimi fraktsiooni juhib endiselt erakonnast välja visatud Solvita Aboltina. Luuakse uusi parteisid, kuid need ei kogu populaarsust. Rahulolematus, selgitavad politoloogid. Kas see loob võimaluse Koosmeelele?

"Kui me järgmisel - igas mõttes sümboolsel, Läti 100. sünnipäeva aastal - ei suuda etnilistest vastuoludest üle saada ja kui poliitikud ei hakka lahendama peamisi sotsiaalmajanduslikke probleeme, kui valijad ei ütle neil seda teha, on meil ees neli väga halba aastat. Kaotame siis konkurentsis mitte ainult naabritele Eestist ja Leedust, vaid jääme alla ka uutele konkurentidele Bulgaariast ja Rumeeniast," arvas Urbanovics.

Euroopa sotsiaaldemokraadid, sealhulgas Eesti sotside välissekretär Madis Roodla tervitasid kongressil Koosmeelt ja rääkisid koostööst. Vaevalt pool tundi hiljem teatas Nils Ušakovs, et Koosmeel ei toeta Läti koolides riigikeelsele õppele üleminekut. Koosmeelel lihtsalt õnnestub kõigile meeldida.

Koosmeele juhiks tagasi valitud Riia linnapea Ušakovs kõneles kongressil nii läti kui ka vene keeles. Nii avaldas ta toetust jätkata Läti koolides õpet ka vähemusrahvaste keeles.

"Siin on meie kui Läti suurima partei jaoks peaküsimus - mida teha, et kaitsta Läti huve ja teisalt Lätis elava vene vähemusrahva huve? Need arusaamad pole praegu ega ole kunagi olnud vastukäivad," rõhutas ta.

NB! Videos on kõigepealt "Aktuaalse kaamera" uudis ja seejärel "Välisilma" lugu.