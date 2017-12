Kohtunik keelas Manafortil meediaga suhtlemise

Kohtunik Amy Berman Jackson sõitles Manaforti selle eest, et ta kirjutas arvamusartikli, mis avaldati eelmisel nädalal Kyiv Postis. Artiklis kiideti Manaforti poliitilist tööd Ukrainas, vahendas Reuters.

Jacksoni sõnul võib ta pidada sarnaseid juhtumeid tulevikus oma 8. novembri korralduse rikkumiseks. Korralduses keelab kohtunik arutada kohtuasja meedias või teha selle kohta avaldusi viisil, mis võivad kohtuprotsessi tulemust mõjutada.

"Härra Manafort, see korraldus kehtib teile, mitte ainult teie kaitsjale," ütles Jackson.

Ta lisas, et vaatamata sellele, et arvamusartikkel ei olnud avaldatud USA ajalehes, võib see meedia globaalsust arvestades mõjutada kohalikku kohtunikekogu.

"Kõik mis peaks juhtuma, on see, et artikli, mis paistab täielikult sõltumatu, kuid on tegelikult osaliselt koostatud teie poolt, postitab mõni teie tuttav Facebooki, Twitterisse või blogisse, ning arvestades edasipostitamiste võimu te olete saavutanud oma eesmärgi," selgitas Jackson.

Manafort ja tema äripartner Rick Gates seisavad muu hulgas silmitsi süüdistustega rahapesu vandenõus ning selles, et nad ei registreerinud end endise Ukraina presidendi Viktor Janukovitši valitsuse heaks töötamise ajal välisagendiks.

Lisaks ei rahuldanud Jackson eriprokurör Robert Muelleri taotlust lükata tagasi Manaforti ettepanek leebemate kautsjonitingimuste kohta.

Prokurörid olid varem palunud kohtunikul Manaforti ettepanek tagasi lükata, öeldes, et tema n-ö varjatud kirjutamine meedias rikub kohtuniku korraldust ja tõstatab usalduse küsimuse.