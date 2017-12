Prantsuse vabariiklased valisid endale uue juhi

42-aastane Wauquiez kogus parteijuhi valimistel 74,6 protsenti häältest, edestades kaht rivaali nagu oli ka prognoositud.

"Tänane õhtu on uue ajastu algus parempoolsete jaoks," ütles Wauquiez pärast hääletustulemuste selgumist.

"Jah, me saame öelda, et parempoolsed on naasnud," lisas ta, lubades: "Me ehitame kõik uuesti üles."

Wauquiezil on Prantsuse identiteedi, julgeoleku ja migratsiooni küsimustes kindlad seisukohad, mis ei erine palju paremäärmuslikeks peetud jõudude põhimõtetest. Seetõttu pakkusid ka Rahvusrinne (FN) ja Marine Le Pen talle eelmisel kuul liitu.

Rahvusrinde asepresident Nicolas Bay avaldas pühapäeval kahetsust, et Wauquiez pakkumise tagasi lükkas.

Vabariiklased on 100 saadikuga suurim opositsioonierakond Prantsuse parlamendis, kuid nad on lõhestunud kaheks rühmaks. Üks neist, nende seas ka peaminister Edouard Philippe, toetab president Macroni äri- ja Euroopa-meelset tegevuskava ja teine on kindlalt Wauquiezi selja taga.