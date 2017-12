USA pommirünnakus kahtlustatav mees tegutses Islamiriigi innustusel

Trumpi sõnul saabus Ullah Ühendriikidesse perede ühendamise programmi abiga, mida president on oma ametiajal üritanud tühistada. President avaldas lootust, et kongress tunnistab ühtlasi vajadust suurendada migratsiooni- ja tolliametnike arvu.

Trumpi hinnangul on praegune migratsioonisüsteem liiga leebe ja võimaldab seda, et liiga palju ohtlikke inimesi pääseb Ühendriikidesse.

President Donald Trump ütles esmaspäeval, et New Yorgi pommirünnak näitab ilmekalt vajadust, et USA kongress uuendaks viivitamatult migratsioonisüsteemi.

USA politsei informatsiooni kohaselt tunnistas New Yorgis esmaspäeval torupommirünnaku korraldanud mees, et tegutses sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik innustusel, edastas ajaleht Washington Post.

