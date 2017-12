Jõhvi põhikoolid soovivad nelja koolivaheaega

Põhjus on proosaline: nõukogudeaegse planeeringuga koolides läheb suve lähenedes klassides palavaks.

Kuigi ministeerium soovitab koolidel otsustada viie koolivaheaja kasuks, soovivad mõlemad Jõhvis tegutsevad põhikoolid vähemalt ühe õppeaastal säilitada neli koolivaheaega. Põhikoolide direktorite sõnul kaldus kaalukauss nelja veerandi poole kooliga seotud inimeste seas tehtud küsitlusele tuginedes.

„Me tegime küsitluse, uurisime latevanemate, õpetajate ja laste käest, et mida nemad eelistaksid. Suurem osa oli nelja vaheaja poolt. Täpsustada tuleb, et mitte keegi meist ei olnud viienda vaheaja vastu, vaid kõik olid just selle vastu, et see õppeaasta pikeneks 12. juunini. Meie koolimaja on niimoodi ehitatud, et juba maikuus hakkab päike sisse paistma ja kooliruumid lähevad hästi palavaks ja umbseks. Loodame, et renoveerimisega tehakse näiteks aknakatted vms, siis võiks kaaluda, aga praegu on juba maikuus lastel klassis istuda,” ütles Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson.

Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina avaldas lootust, et koolis muutuvad õppetingimused paremaks pärast jaanuarikuus algavat renoveerimist.

„Hoolekogu liikmed ja lapsevanemad otsustasid, et järgmisel õppeaastal, kui koolis jätkuvad õpingud renoveerimise aegsel asenduspinnal, me jätame neli koolivaheaega. Kui olukord koolis muutub paremaks ja me saame kätte renoveeritud maja, kus ka tuleb uus ventilatsioonisüsteem, siis me hakkame vaatama võibolla ülejärgmisel õppeaastal otsustame Haridus- ja teadusministeeriumi poolt määratud koolivaheaegade poolt,” sõnas Šulgina.

2014. aastal valminud Jõhvi riigigümnaasiumi õppejuht direktori ülesannetes Tatjana Ait pooldab viit vaheaega. „See on ennast õigustanud. Vaadake palun, mis toimub igal aastal koolides veebrurikuus – pannakse koolid mitmeks päevaks karantiini. Miks mitte teha see nädal nii, et lapsed saavadki kodus olla. See kolmas veerand on nelja vaheaja puhul väga pikk. Miks mitte nautida sel ajal õuesolemist ja kasutada seda aega puhkamiseks. Ja juunikuus kui nüüd peab nädal kauem koolis olema, siis miks mitte organiseerida selle viimase nädala õppetööd nii, et olla rohkem õues. Organiseerida teiste koolidega lõimitud tööd või teha ekskursioone. Kui õpetajad teavad seda, ette siis on ju kõike võimalik planeerida," ütles Tatjana Ait.

See, kui palju segab Jõhvi koolides käivate laste vanemaid ja mitmes koolis õpetavaid õpetajaid praegune süsteem, kus põhikoolides on neli ja gümnaasiumis viis vaheaega, selgub märtsis, sest kaks esimest koolivaheaega kattuvad nii viie kui ka nelja vaheaja puhul.

Selge on vaid see, et puhkus on häiritud Jõhvi põhikooli kokkadel, kes toitlustavad ka riigigümnaasiumi lapsi.