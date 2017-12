Alabama senaatori valimine võib vabariiklastelt koha võtta

USA-s Alabama osariigis toimuvad teisipäeval senati valimised, mis on vabariiklaste kandidaadi Roy Moore'i ahistamisskandaali tõttu erilise tähelepanu all.

Vabariiklased pelgavad, et Moore'i skandaal võib neile maksma minna senati koha, vahendasid ERR-i teleuudised.

Alabama senati koht on ajalooliselt kuulunud vabariiklastele, kuid Roy Moore'i ahistamisskandaali tõttu on demokraatides tärganud lootus, et nad suudavad seekordsed valimised võita.

Demokraatide kandidaadi Doug Jonesi toetajate sõnul koputasid nad nädalavahetusel 80 000 uksele, et toetust kindlustada. Viimasel hetkel ulatas Jonesi kampaaniale abikäe ka endine riigipea Barack Obama, kes salvestas noorte ja mustanahaliste häälte võitmiseks telefonikõne.

"See kampaania on Alabama eest. Me oleme teinud selgeks, et meie kampaania on kõigi selle osariigi elanike eest. Ükskõik, kes nad on," lausus Doug Jones.

Üheksa naist on väitnud, et Roy Moore ahistas neid seksuaalselt, kui nad olid teismelised. Vabariiklaste kandidaat on süüdistusi eitanud.

"Ma ei ole kunagi käinud kohtamas alaealiste naistega. Ma ei ole kunagi kedagi ahistanud," ütles Moore.

Vaatamata ahistamisskandaalile otsustas president Donald Trump Moore'i toetada, misjärel taastas ka vabariiklaste rahvuskomitee tema kampaania rahastamise.

Esmaspäeval pidas Moore viimase kampaaniaürituse, millel osales ka Trumpi endine nõunik Steve Bannon.

Kuigi enamik küsitlusi on näidanud, et Moore'il on ikkagi Jonesi ees pisikene edu, siis Fox Newsi küsitluse järgi peaks valimised üllatuslikult võitma demokraatide kandidaat.