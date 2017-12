Teisipäeva hommikul alanud jäävihma sadu muutis teed üle Eesti libedaks, eriti keeruline on olukord Lõuna-Eestis.

„Meie hooldepartnerid on suunanud kogu oma tehnika puistama, kuid sellest hoolimata võib Lõuna-Eestis kuluda veel kuni viis tundi, et kõik teed saaksid puistatud,“ sõnas maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

Lõunaks oli enim probleeme Lõuna-Eestis Haanja lähiümbruses.

Mõttus kinnitas, et teehooldajad on üle Eesti väljas ning tegelevad jää tõrjumisega, ent tegemist on väga keeruliste ilmastikuoludega.

Hommikul juhtus mitu kannatanuga liiklusõnnetust

Politsei avariigrupi välijuht Tanel Pajumaa ütles hommikul ERR-i raadiouudistele, et sõiduteedel on kohati jäidet ning võib olla vahelduva eduga ka lund, mis on toonud juba mitu inimkannatanutega liiklusõnnetust ja rohkem plekimõlkimisi.

Pajumaa sõnul on õnnetusi põhjustanud ebaõige sõidukiirus ja "Anna teed" liiklusmärgi eiramine.

"Silmas peaks pidama seda, et lõigul suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustuslik sõidukiirus," märkis ta.

Pajumaa soovitas sõidukijuhtidel ja ka jalakäijatel arvestada liiklusoludega ning olla tähelepanelik.