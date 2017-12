Macron jagas Pariisi kohtumise eel USA kliimateadlastele toetusi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas Pariisi kliimakohtumise eel, et eraldas USA teadlastele mitmeks aastaks uurimistoetusi, et nad asuksid Prantsusmaal teadustööd tegema.

Ühendriikide president Donald Trump on teatanud, et USA loobub 2015. aastal Pariisis sõlmitud kliimakokkuleppest, vahendasid ERR-i teleuudised, BBC ja Yle.

Macron on korduvalt püüdnud Trumpi ümber veenda ja teatas nüüd, et 18 teadustoetusest 13 läheb USA teadlastele. Prantsusmaa president kavatseb teha Pariisi kliimakohtumisel ettepaneku, et jõukad riigid suurendaksid kliimasõbraliku tehnoloogia rahastamist ning kutsuda investoreid üles saastajaid mitte rahastama.

CBS-ile antud intervjuus avaldas Macron ka lootust, et tema sõber Trump vaatab tulevikus oma kliimalepet puudutava otsuse üle, sest selline samm tähendavat ka suurt vastutust ajaloo ees.

Tippkohtumise One Planet Summit keskne teema on kliimamuutuste ohjamine ja nende muutustega kohanemine. Arutelu käib ka selle üle, kuidas Pariisi kliimaleppe raames vastu võetud eesmärke rahastada. Näiteks Euroopa Liidu kliimaprogrammi asjus on meedia ootamas mitmeid uusi otsuseid.

Kohtumisest võtab osa umbes 4000 inimest, nende seas umbes 50 riigijuhti. USA presidenti kutsutute hulgas ei ole.

Analüütikute hinnangul on tippkohtumise üheks oluliseks nüansiks see, kuidas Prantsusmaa president on positsioneerimas end kõige olulisema kliimateemadega tegeleva riigijuhina ja seeläbi mõnes mõttes ka läänemaailma liidrina.