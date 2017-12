Verte rääkis ERR-ile, et bitcoinides arveldamine muudab mõistetavalt raha jälgimise ja hilisema võimaliku konfiskeerimise keerulisemaks, ent seadusandja on seda ette nähes lisanud karistusseadustikku ka konfiskeerimise asendamise instituudi.

"See tähendab, et kui kuriteoga saadud tulu on ära tarvitatud või muul põhjusel ei ole selle äravõtmine võimalik, siis mõistab kohus välja summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele," märkis ta.

Verte tõi näiteks, kus kaks süüdistatavat käitlesid fentanüüli suure varalise kasu saamise eesmärgil ning uurimine tuvastas, et narkoaine eest tasuti bitcoinides.

Keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leis ütles ERR-ile, et kuritegelik maailm on järjest enam hakanud kasutama virtuaalraha ning seda eelkõige sellepärast, et see ei ole seotud konkreetsete inimestega.

"Tegemist on digitaalse teenusega, mis võimaldab krüptoraha väga palju kordi ringi liigutada ning muuta jälitamist väga keeruliseks," nentis ta.



Leisi sõnul tuleb tõdeda, et krüptorahaga arveldamist kasutatakse suuremate summade puhul.

"Tänaval toimuv narkootikumide müük toimib ikka sularahas," ütles Leis.