Inimõiguste aastaaruandes nimetatakse EKRE-t paremäärmuslikuks

"Paremäärmusliku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni juht ja juhatuse liige Martin Helme ründas 20. märtsil 2017 riigikogu ees peetud kõnes pretsedenditult kohtuvõimu sõltumatust ning konkreetseid kohtunikke, sest ta polnud rahul ühe Tallinna ringkonnakohtu kohtulahendiga," kirjutatakse teisipäeval avalikustatud aruandes.

Helme väljaütlemise mõistsid hukka kui demokraatliku õigusriigiga kokkusobimatu teiste hulgas president Kersti Kaljulaid, Riigikohtu esimees Priit Pikamäe, endine Riigikohtu esimees Märt Rask ja justiitsminister Urmas Reinsalu.

Peatüki "Õigus õiglasele kohtupidamisele", kus EKRE-t paremäärmuslikuks nimetatakse, autor on Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper.

EKRE juhatuse liige Jaak Madison ütles ERR-ile, et selline avaldus pole kuidagi üllatav Käsperi poolt.

"Pole saladus, et antud isik on vasakäärmuslike vaadetega ja on varemgi sotsiaalmeedias korduvalt sildistanud konservatiive ja rahvuslasi, kuna ei suuda aktsepteerida erinevaid seisukohti," lausus Madison.

Näiteks oktoobris kohalike omavalitsuste valimiste päeval tegi Käsper Madisoni sõnul avalduse, et põhiseadusest tähtsam on hoopis õigus saada valimiste infot teistes keeltes peale eesti keele.

"Seega tema arvates on põhiseadus tühine ja põhiline vaid isiklik arusaam multikultuursusest. Selline organisatsioon sellise juhiga on selgelt ühiskonda lõhestav ja riigieelarvest sellise organisatsiooni toetamine kas või ühe sendiga on maksumaksja raha raiskamine," väitis Madison.