Jäävihm ja väga heitlikud ilmaolud andsid politseile ja rehviliidule teisipäeval põhjuse üle vaadata sõidukitel all olevad rehvid. Hoolimata väga keerulistest sõiduoludest leidus autojuhte, kes olid liiklusesse läinud kas suverehvidega või selliste rehvidega, millel mustrit sisuliselt polnud. Oli neidki, kelle autol olid all rohkem kui kümme aastat vanad rehvid.

Lauluväljaku mägi Tallinnas on rehvide proovilepanekuks kahtlemata hea valik, et aga sealt üles saamine nii enda kui ka kaasliiklejate jaoks liiga ajamahukaks ei kujuneks, soovitavad politsei ja rehviliit praegusel aastaajal suverehvide või siledaks sõidetud rehvidega liiklusesse siiski mitte minna, vaatamata sellele, et uued rehvid ei ole odav lõbu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks see on, elu on üldse kallis ja seetõttu me neid rehvireide siin ka korraldame. Kõikide elu on meile oluline ja kui sa jätad ikkagi tänaste ilmastikuoludega rehvi vahetamata ja tuled sellega liiklusesse, siis sa enam ei mängi enda eluga, vaid kaasliiklejate eludega," tõdes Põhja prefektuuri avariigrupi juht Tanel Pajumaa.

Politseile ei ole võõrad ka juhtumid, kus kutselisi autojuhte sisuliselt sunnitakse ringi sõitma kulunud ja vananenud rehvidega ning autojuht ise lausa palub, et talle trahv ära vormistatakse.

Nii suunati teisipäeval kontrolli ka kahekordne turiste sõidutav reisibuss, mille rehvid said kommentaariks - nagu uued.

"Ega naljalt omanikud ei taha panna, aga meie omanik on õnneks mõistlik mees. Ja arvestades seda, et siin on välismaa turistid kõik peal, siis kellele seda ebamugavust vaja on," rääkis bussijuht Egert Prunt.

Esimene tund Lauluväljaku mäel tõi siiski katsetajaid, kelle puhul politsei seekord hoiatusega piirdus. Ühel juhul olid haagisesel all suverehvid, teisel juhul rehvi servad siledad ja kolmas oli liikluses 13 aastat vanade rehvidega. Tõsi on, et ükski seadus rehvide eluiga ette ei näe.

"Talverehv oli, isegi mustrit oli, aga kahjuks pidamisomadusi ei ole enam 13 aasta vanusel rehvil, sest naastrehvi kummisegu on siis juba ikka väga jäik, plastmassine, ütleks," selgitas Eesti Rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme.

Rehviliidu soovitusel ei tohiks rehvide eluiga ületada viit-kuut aastat ja mustrit peaks olema minimaalselt kolm millimeetrit.