Ajalehe The Times teatel soovitab sõltumatu eetikakomitee Theresa May valitsusel töötada välja seadusemuudatused, millega tuleks sotsiaalmeediateenuseid pakkuvaid ettevõtteid käsitleda kui kirjastajaid ja seega panna nad vastutama ka nende keskkonnas avaldatud ebaseadusliku või ebasobiva sisu eest.

Seega peaks juhul, kui sotsiaalmeediafirma ei eemalda oma keskkonnast äärmuslikku, rassistlikku või laste seksuaalset väärkohtlemist vahendavat sisu, ootama ettevõtteid ees trahvid või kuriteosüüdistused, kirjutab leht.

Sisuliselt tähendab see seda, et ebaseadusliku sisu eest sotsiaalmeedias vastutab lisaks postitajale ka teenusepakkuja ning ettevõttel poleks enam võimalik väita, et nad on loonud lihtsalt platvormi, mille sisu üle neil aga mingit kontrolli ei ole. Sotsiaalmeediafirmade vastutus muutuks seega sarnaseks kirjastajate ja väljaandjatega.

Committee on Standards in Public Life on mõjuvõimas komisjon, mis nõustab Briti peaministrit eetikaküsimustes ning seega pole tegu lihtsalt ühe arvamusega paljude seas. Komisjon ei anna oma ettepanekus küll suuniseid, milliseid võiksid olla eksinud sotsiaalmeediafirmade vastu rakendatavad sanktsioonid, kuid ekspertide hinnangul võivad rakendusmeetmete hulka kuuluda ka konkreetsete kuriteosüüdistuste esitamine.

Samuti on valitsus selle teemaga juba nagunii tegelemas ning komisjoni ettepanek on osa laiemast diskussioonist, mis sai osaliselt alguse juurdlusest, mis puudutab käesoleva aasta valimistel kandidaatide suhtes tehtud ähvardusi. Näiteks on juba pikemat aega arutatud selle üle, milline peaks olema mõistlik aeg, mille jooksul tuleb sotsiaalmeediafirmal eemaldada ähvardusi või vihakõnet sisaldavaid postitused.

Ka May ise ning näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron on avalikult rääkinud sellest, et neil on kavas uurida võimalusi, kuidas sotsiaalmeediafirmasid nende keskkondades toimuva eest rohkem vastutama panna.