KEB Hana panga võltsinguspetsialistid tegid kindlaks, et novembris panga Souli kontoris avastatud sajadollarine on võltsitud, kuid seda on ehtsast rahast peaaegu võimatu eristada.

"Tegemist on esimese maailmas leitud uut tüüpi supervõltsinguga," ütles panga valerahakeskuse juht Yi Ho-joong.

Varasemad "supervõltsingud" pärinevad aastatest 2001 ja 2004, uus valeraha on valmistatud 2006. aastal.

"Sellise kvaliteediga võltsraha tootmiseks läheb vaja umbes 100 miljoni dollari väärtuses tehnikat ning ükski kuritegelik võrgustik ei investeeri nii palju raha libadollarite tegemiseks," ütles Yi.

"Ainult riikliku tasandi organisatsioonid saavad endale lubada sellist tehnikat," lisas ta.

Meedia hinnangul viitab leid, et Põhja-Korea võib olla jätkanud "supervaleraha" valmistamist, et minna mööda riigile kehtestatud sanktsioonidest. Põhja-Korea diplomaatidelt on varem leitud kõrgetasemelisi võltsinguid.

Yi rõhutas, et uue valeraha ja Põhja-Korea vahele seose tõmbamiseks tõendeid pole.