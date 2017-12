Inimõiguste aruanne: valik ekspertide soovitusi

Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Venemaa järgmise presidendi nimi selgus 6. detsembril, kui Vladimir Putin teatas, et kandideerib taas riigijuhiks. Tuleva aasta valimised on lihtsalt vormistamise küsimus, sest rahva toetus Putinile on jäägitu, leiab ajakirjanik Peeter Kaldre.

Muu hulgas toovad eksperdid välja, et viimase paari aasta avalikud arutelud vastuolulistel teemadel, nagu kooseluseadus ning pagulased, on näidanud vajadust selgemate vaenukõne reeglite järele.

